Continúa la alerta por lluvias intensas en la Sierra Norte de Puebla este fin de semana

La Sierra Norte de Puebla se prepara para otro fin de semana bajo la amenaza de lluvias. De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las precipitaciones de moderadas a fuertes continuarán afectando la región al menos hasta el domingo 12 de octubre, manteniendo el estado de emergencia tras los graves deslaves e inundaciones que han dejado hasta el momento nueve muertos, ocho sepultados y tres desaparecidos.

El disturbio tropical en el Golfo de México sigue influyendo en las condiciones meteorológicas, con la mayor intensidad de las lluvias prevista para las tardes y noches.

De acuerdo con el pronóstico por municipios:

En Huauchinango, una de las localidades más afectadas, el sábado se esperan temperaturas de entre 12 y 17 grados, con un cielo nublado y alta probabilidad de tormentas que podrían extenderse en forma de chubascos por la noche. La probabilidad de lluvia se sitúa en un 70 por ciento. Para el domingo, las condiciones mejorarán ligeramente, con temperaturas de 13 y 19 grados, intervalos de sol y nubes, y chubascos dispersos, lo que reduce la posibilidad de lluvia al 55 por ciento.

Para Zacatlán y Chignahuapan, el sábado estará marcado por cielos mayormente nublados y temperaturas de 10 y 17 grados. Ambos municipios enfrentarán lluvias ocasionales durante el día y chubascos nocturnos, con una probabilidad de precipitación del 64 por ciento. El domingo ofrecerá un ambiente más soleado, con máximas de hasta 21 grados, aunque no se descartan chubascos vespertinos.

Las zonas de Tetela de Ocampo, Zacapoaxtla y Tlatlauquitepec presentan la mayor probabilidad de precipitaciones, alcanzando un 90 por ciento el sábado. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 19 grados, con pronóstico de cielos nublados, fuertes tormentas por la tarde y lloviznas ocasionales durante la noche. Para el domingo, se anticipa una ligera disminución de la actividad pluvial, pero la posibilidad de lluvias vespertinas se mantiene.

Finalmente, en Teziutlán, este sábado se esperan temperaturas de 12 y 18 grados, con cielo nublado y tormentas vespertinas, y lloviznas por la noche. La probabilidad de lluvia es alta, en un 90 por ciento. El domingo, aunque se pronostica un cielo parcialmente despejado, podrían registrarse chubascos en la tarde, reduciendo la probabilidad de lluvia al 55 por ciento.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno han reiterado el llamado a la población a tomar precauciones ante el riesgo de crecida de afluentes y nuevos deslizamientos de tierra, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en las carreteras y comunidades incomunicadas de la Sierra Norte.

