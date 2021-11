Contienda interna del PAN divide más a militantes de Atlixco

Atlixco. La militancia local del Partido Acción Nacional (PAN), la cual sufrió la derrota más estrepitosa de su historia por la alcaldía en las elecciones de junio pasado, aparentemente está dividida por la disputa del comité estatal entre Genoveva Huerta y Augusta Díaz de Rivera, coincidieron en señalar algunos de los miembros consultados al respecto.

Aunque para los representantes en este municipio de ambas contendientes la situación parece encaminarse hacia otro panorama de forma más clara y contundente: “No queremos un panismo simulador y oportunista. Y los compañeros de Atlixco saben perfectamente eso”, citó en su momento la primera de ellas durante una visita a este lugar. “La verdadera militancia de aquí votará y apoya a Augusta. No más panismo perdedor”, asumió Patricia Hidalgo, voz de la segunda.

Este martes Díaz de Rivera, ex regidora de industria y comercio en el ayuntamiento encabezado por Felipe Velázquez Gutiérrez, sostendrá una serie de reuniones con albiazules de la región. Estos actos de campaña quedaron calificados por varios de los miembros del expartido fuerte en la ciudad como un “síntoma más de la división y el acomodamiento local luego de la paliza del 6 de junio en la urnas”, citó Mariano López, un operador político.

Sobre el tema, la exconcejal de la Comuna y ex legisladora local Patricia Hidalgo Elguea destacó: “La militancia de Atlixco claramente está con la fórmula de Augusta y Marcos (Cortés). Es indispensable un giro en las maneras de hacer política. Especialmente y partiendo de la señal del 6 de junio en las urnas. Los verdaderos panistas no tenemos otra alternativa. Es el momento de modificar”. Hidalgo sostuvo una serie de desencuentros, a días de concluida la jornada electoral, con el entonces edil en funciones Guillermo Velázquez Gutiérrez a quien acusó de no escuchar a sus compañeros de partido.

De gira por la ciudad Huerta, quien estuvo acompañada en todo momento por el propio Guillermo Velázquez, lanzó un mensaje a sus contrincantes: “Augusta Díaz es entusiasta. Pero así como recorre actualmente todo la entidad en busca de simpatías, ojalá también hubiera hecho eso durante las pasadas elecciones. Y como muchos otros compañeros, prefirieron quedarse sentados y de brazos cruzados observando como transcurrió el mencionado proceso político de junio pasado. Así no funcionan las cosas”, enfatizó.

Sostuvo “después del 25 de diciembre de 2018, y luego de la muerte de la gobernadora Martha Érika Alonso y del Senador Rafael Moreno Valle, pocos y comprometidos nos quedamos a dar la cara por el PAN. A luchar, a pesar de esas condiciones. Otros desde la comodidad de la sombra, la critica y la desorganización prefirieron traicionar, irse a otros partidos políticos y de plano dividir”.