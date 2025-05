Consuma Congreso del estado la desaparición del Itaipue, tras 23 años de operación

El Congreso del estado consumó este jueves la desaparición del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla (Itaipue), organismo que operó durante 23 años.

El dictamen se aprobó con 33 votos a favor, ninguna abstención y siete en contra, sufragios entre los que destacó el de Delfina Pozos Vergara, de la fracción legislativa del PRI, quién afirmó que la intención de la mayoría de Morena es que “sus gobiernos operen con total opacidad y discrecionalidad”.

“Quieren borrar el derecho de los ciudadanos a saber cómo se usan los recursos. En qué se gastan nuestros impuestos. No seré cómplice de una propuesta que pretenden silenciar a la sociedad”.

Por su parte, Fedhra Suriano Corrales, de Movimiento Ciudadano, expuso que la desaparición del ITAIP es un retroceso, debido a que de esta manera se margina a los ciudadanos de los asuntos públicos.

Puedes consultar: Presenta Armenta al Congreso la reforma para desaparecer el Itaipue

“Se transfiere a órganos internos de control que dependen del gobierno estatal. Es una regresión institucional. No es una modernización si no opacidad. La transparencia es un derecho humano. Para garantizar derechos no basta con tener buenas intenciones sino instituciones fuertes y autónomas”.