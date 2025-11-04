Consultas públicas en Puebla impulsan nuevo estudio sobre residuos sólidos

El gobierno del municipio de Puebla, mediante el Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), emprendió los Foros de Consulta Pública “Construyendo una Puebla más limpia”, acción que busca recabar insumos técnicos, institucionales y ciudadanos para integrar un estudio actualizado de caracterización de los residuos sólidos urbanos en la capital.

El primer encuentro, celebrado en la Universidad del Valle de Puebla, aglutinó a especialistas del sector ambiental, representantes de instituciones académicas, actores de los sectores público y privado, así como a integrantes de la sociedad civil. El objetivo central se dirigió al análisis de la composición, volumen y dinámica de generación de residuos, a partir de los cuales proyecta fortalecer la planeación y operación del servicio de limpia conforme con principios de sostenibilidad y eficiencia.

Consulta: RELLENOS SANITARIOS, AL LÍMITE

Durante la apertura del foro estuvieron presentes las autoridades responsables del ámbito ambiental y de servicios municipales, incluidas Omar Rodríguez Cortés, coordinador general del Organismo Operador del Servicio de Limpia; Lenika Cerezo Meléndez, directora de Vinculación de la Universidad del Valle de Puebla; Dulce María Ruiz Ramírez, secretaria ejecutiva; Iván Herrera Villagómez, secretario de Medio Ambiente, además de representantes sindicales y auxiliares de junta.

Rodríguez Cortés expuso que contar con información precisa sobre la cantidad y el tipo de residuos urbanos permitirá orientar de manera adecuada las estrategias de recolección, separación en origen, aprovechamiento y tratamiento final, instrumentos que fortalecerán el paso hacia una economía circular en la ciudad. El foro puso sobre la mesa la importancia de la participación ciudadana, ya que la reducción, separación correcta y disposición responsable solo pueden ejercerse con corresponsabilidad social, institucional y empresarial.

Las sesiones prevén continuar el cinco de noviembre en el Centro Especializado Automotriz de la Universidad México Americana del Golfo, con el objetivo de ampliar y robustecer la base técnica y social necesaria para la toma de decisiones en materia de bienestar ambiental y manejo responsable de los residuos en Puebla.

La iniciativa institucional, encabezada por el presidente municipal José Chedraui, se definió como un compromiso por transparentar los procesos de planeación y consolidar mecanismos de consulta colectiva para responder a los desafíos medioambientales con soluciones integrales, participativas y técnicamente fundamentadas.