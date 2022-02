Habrá consulta con ciudadanos, comerciantes y periodistas sobre la instalación de parquímetros

El edil capitalino Eduardo Rivera Pérez defendió el proyecto de instalar parquímetros en la ciudad, al afirmar que su gobierno prepara una propuesta integral para no especular, luego de que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta afirmó que la medida de la Comuna tiene fines recaudatorios.

El munícipe panista subrayó que su gobierno recaba opiniones con habitantes, comerciantes, personas que lo visitan y medios de comunicación.

“No tengo conocimiento que existan encuestas que no aprueben la medida. Se construirá una propuesta integral para no especular y construir temas que no son”, expuso.