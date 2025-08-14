Construirá la BUAP cuatro nuevos edificios en la segunda etapa de CU2

La segunda etapa de Ciudad Universitaria2 (CU2) contará con 10 edificios de los que cuatro serán construidos en entre agosto y noviembre de este año, mismos que servirán como laboratorios y aulas para los alumnos que cursan alguno de los 27 programas de estudio de las áreas de ingenierías y ciencias naturales que se ofrecen en el inmueble.

Durante la colocación de la primera piedra de la obra, la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, señaló que el ecocampus no solo traerá beneficios a la zona, como empleos para los pobladores, sino que hay un compromiso con el cuidado de la misma, por lo que este miércoles también fue inaugurada una planta de tratamiento de aguas residuales.

En el acto, se informó que los cuatro edificios darán alojo a laboratorios y aulas de ingeniería, electrónica y ciencias químicas, con capacidad de hasta 50 alumnos.

La edificación de los seis inmuebles restantes de la segunda etapa, dependerá de que la máxima casa de estudios obtenga más recursos por parte de la Federación.

En el evento, la rectora de la BUAP subrayó que la siguiente fase de CU2, que este lunes cumple un año de haber iniciado funciones, busca la consolidación de los espacios educativos para los estudiantes que cursan alguna de las carreras que se ofrecieron en la primera etapa.

“Es un día en el que celebramos un año de CU 2, que nos recuerda que cuando todos nosotros unimos esfuerzos, hacemos un sueño realidad, afortunadamente hemos contado con el apoyo del gobierno estatal (…) nuestra misión es abrir a un mayor número de estudiantes la oportunidad de cambiar sus vidas, por ellos es que estamos trabajando, ustedes son nuestro motor”, expresó.

En el mismo sentido, indicó que el equipamiento tanto de los laboratorios que ya están en funciones como los que serán construidos, se iguala a espacios similares de otras partes del mundo, pues las licitaciones para comprar los aditamentos fueron internacionales, con lo que se garantiza la calidad de la enseñanza.

Cedillo indicó, además, que la universidad tiene un compromiso firme para cuidar el medioambiente de la zona, que se encuentra en la junta auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, pues el 65 por ciento del área universitaria está conformada por humedales, para los cuales previamente se firmó un acuerdo para preservarlos durante los próximos 98 años.

“Esos humedales van a ser conservados junto con la flora y la fauna, hemos adquirido un compromiso para salvaguardar la zona en los próximos 98 años, es un compromiso que asumimos con responsabilidad, por eso se puso en marcha la planta potabilizadora, no vamos a utilizar una gota de agua de esta región sino que vamos a reutilizar el agua que generosamente nos da la naturaleza, ese es el sentido de CU2, detalló.

El compromiso social de CU2 también tiene que ver con atraer inversiones que se traduzcan en más oportunidades laborales para los pobladores de la zona, al formar a jóvenes en las áreas de ingenierías y ciencias naturales, comentó la académica.

“Estas áreas también abren la posibilidad de que un mayor número de inversionistas puedan invertir en industria que le hace falta no solo a nuestro país sino también como fuente de trabajo para gente de esta región. La llegada de CU2 no solo fue abrir las puertas para la educación, fue también darle la oportunidad a muchos pobladores de toda esta zona para que sus ingresos familiares también se vean favorecidos”, señaló, al indicar que estos han participado en el proceso de construcción y en la prestación de servicios para el campus.

En la colocación de la primera piedra estuvieron presentes el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, en representación del gobernador Alejandro Armenta Mier, de quien dijo que se ausentó, pues recibió un anuncio por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la instalación de una empresa fabricante de vehículos ecológicos.

“El día de hoy estamos de fiesta en Puebla por este acto que celebramos con ustedes, los universitarios, y porque él (el gobernador Alejandro Armenta) amaneció con una interesante noticia por parte de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, porque en Puebla se va a instalar una empresa fabricante de autos ecológicos”, mencionó.

Al evento también acudieron el presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib; la líder del Congreso local, Laura García Chávez; así como Gabriela Sánchez Saavedra, secretaria del Deporte y Juventud del gobierno estatal.