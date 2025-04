Constructoras tienen a 40% de su personal sin seguridad social: Sindicato Ignacio Zaragoza

A pesar de laborar para empresas formalmente establecidas, 40 por ciento de los trabajadores de la industria de la construcción en Puebla no cuentan con seguridad social, exhibió Miguel López Zepeda, líder del Sindicato Ignacio Zaragoza.

En entrevista, solicitó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) incremente las revisiones a las unidades económicas para detectar y sancionar a aquellas que no han dado de alta a su personal.

Expuso que algunas solo tienen asegurada una parte de su personal, mientras que otras los tienen cotizando con salarios inferiores y optan por darles compensaciones.

Manifestó que es una realidad que los trabajadores se ven obligados a aceptar laborar en condiciones fuera de la ley por la urgencia que tienen de cubrir las necesidades de ellos y de sus familias.

“Los albañiles, al no estar asegurados, no tienen prestaciones, si tienen un accidente quedan desamparados y muchas veces el empresario cuando ve que tiene un accidente, quiere asegurar al trabajador… Hasta donde pueden no cumplir con esas prestaciones, eso es algo que como lo tienen en su presupuesto, se queda con ello. Depende del Seguro social, que haga visitas para que haga cumplir a las empresas”.