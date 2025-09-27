Con 64 estudiantes y 69 mdp de inversión, inicia construcción de la Universidad de la Salud en Zoquitlán

Con una inversión superior a 69 millones de pesos y una matrícula inicial de 64 estudiantes en Medicina y Enfermería, el gobierno del estado inició la construcción de la Universidad de la Salud en Zoquitlán.

Dicha obra contempla 49.2 millones para infraestructura y 20 millones para mobiliario y equipamiento especializado, entre laboratorios de anatomía y disección, áreas de cirugía, pediatría, cuidados intensivos y salas de recuperación.

El gobernador Alejandro Armenta calificó este proyecto como un “acto de justicia social” y un logro histórico para una de las regiones con mayor rezago del estado.

Subrayó que el objetivo es formar médicos y enfermeras que atiendan a las comunidades de origen, sin necesidad de que migren a la capital del estado o a otras ciudades.

En este contexto, destacó que este campus, parte de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP), está diseñado con un enfoque humanista para formar médicas, médicos, enfermeras y enfermeros que atiendan a la población en sus propias comunidades.

“Es un logro histórico: a donde llega una universidad, llega el desarrollo”, subrayó.

De acuerdo con el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), la obra tendrá un presupuesto superior a 49 millones de pesos, además de 20 millones destinados a mobiliario y equipamiento especializado.

Dicho plantel contará con aulas didácticas, laboratorios de anatomía y disección, área de cirugía, pediatría, unidad de cuidados intensivos y sala de recuperación.

Mientras que el rector de la USEP, Martín de Jesús Huerta Ruiz, informó que ya se integró un primer grupo de 64 estudiantes de la licenciatura en Medicina, quienes iniciarán clases en una sede provisional mientras concluye la primera etapa del campus, programada para enero de 2026.

“La matrícula será preferentemente para jóvenes de la Sierra Negra”, aclaró el gobernador.

Por lo anterior, en Zoquitlán se ubicará la cuarta sede regional de la USEP, junto con Izúcar de Matamoros, Tepexi de Rodríguez y Yaonáhuac.

Durante su intervención, Armenta también vinculó el proyecto universitario con un plan integral de desarrollo para la Sierra Negra, que incluye infraestructura carretera, módulos de maquinaria para caminos, apoyo al campo con tractores y drones de fumigación, así como impulso a la producción y comercialización del café local.

“En Puebla se disputan un espacio para estudiar Medicina en la BUAP o en universidades privadas; ahora ya no será necesario migrar. La Sierra Negra tendrá su propia universidad con la misma calidad académica”, expresó el gobernador.

Finalmente, exhortó a los presidentes municipales y diputados de la región a promover la inscripción de más jóvenes en la carrera de Medicina y Enfermería.

