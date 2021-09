La construcción de un Consejo Ciudadano

Gracias por la oportunidad que nos dan. Fíjense que nuestra idea es de hace muchos años y de repente empezamos a tener reuniones donde vamos conociendo a más personas. Hablamos no solamente de gente de nuestras comunidades, sino también de un fraccionamiento cercano que son Misiones de Francisco que viven alrededor de 70 mil gentes que ya casi suman ellos solos la población que antes teníamos en todo el municipio. Empezamos a conocernos y a ir expandiendo el sueño de crear un consejo ciudadano, una organización que, de alguna forma, haga que trabajen bien los ayuntamientos, donde la gente se exprese, vea qué le hace falta. Bueno, de ahí empezamos a ver las bases.

Nos damos cuenta de una cuestión principal, y yo creo que básica: Tenemos que tener conocimiento de nuestra Constitución Política, de las leyes que existen y de ahí de nuestros derechos y también de estar informados de cómo se están desarrollando las cosas.

De ahí partimos y empezamos a leer un poco. Empezamos a leer y se da una situación, donde nos informan que está a punto de aprobarse una nueva “ley de ordenamiento territorial” en el municipio y, con ello, la creación y la construcción de otras zonas habitacionales que así cómo crecen, además son gente que no conocemos y normalmente viene de todas partes porque en estos fraccionamientos por ejemplo hay gente de Colombia, de países de África, de todos lados.

Así nos damos a la tarea de participar en ese Foro para el ordenamiento territorial, y ahí nos damos cuenta de que participan las empresas, que son ellas los quienes están decidiendo cómo se va a desarrollar el municipio y cómo se lo están repartiendo, porque eso es lo que hacen, se reparten el municipio. Para ellos, la gente es lo de menos.

Antes de eso habíamos tenido unas pequeñas asambleas. En nuestro proceso de ir organizando fuimos haciendo unas asambleas públicas, en donde en un principio éramos como 160, 170. Y fuimos obteniendo conocimiento, porque la ley ya establece algo, y a veces hay que aprovecharla.

Incluso el nuevo gobierno municipal ha hecho algunos acomodos a la ley para que nosotros hagamos lo que ellos gobierno y empresas quieren sin que nos demos cuenta o justifiquen de alguna forma todo lo que hacen y no tengan problemas con nuestra oposición. Entonces cuando iniciamos a hacer esas asambleas empezó a llegar a la comunidad la gente y con ello manifestaron los problemas que están teniendo. Se trata no solamente de sus terrenos, sino también la seguridad, los problemas legales. O sea, nos damos cuenta que la gente necesita un equipo de confianza que pueda ayudarles. Entonces, a la vez que nos motiva también nos compromete porque es mucho trabajo y son muchos temas. Además está el miedo que tiene la gente. Porque dice “bueno, pues ya para qué, mejor lo vendo y acabo con mis problemas”

Pero ése es el caso nuestro, por ejemplo las consultoras vienen y construyen en terrenos donde ya fueron vaciados, ya fueron rascados en un principio, luego fueron rellenados con desechos de todo tipo y después construyen ahí sus casas. Ahí hace algunos años nosotros estuvimos en una lucha porque nos vinieron a tirar unos desechos tóxicos y tiraron cantidades muy grandes de azufre. Esos desechos estaban llenos de plomo, de aluminio, de cadmio, de tantas cosas que tenían y gracias a nuestra lucha, lo retiraron. Hicimos unas pruebas químicas de suelo y agua. Eso fue a costa nuestra, sin apoyos de gobiernos y empresas.

Cuando quisimos hacer un cuestionamiento más legal, fuimos a un laboratorio que se supone que está autorizado para ese tipo de cosas para poder presentar nosotros una demanda más formal. Ahí nos la cambiaron, que todo estaba bien, pero lo bueno de esa lucha es que de alguna forma quitaron esos residuos y se los llevaron para otro lado. Ahora nos dimos cuenta de que ellos construyen ahí fraccionamientos y no les importa que los vecinos o los que lleguen a vivir ahí paguen las consecuencias.

Entonces hay una cosa real: Nosotros necesitamos estar informados, necesitamos leer y conocer bien nuestros derechos. Porque además la gente tiene muchos problemas y no sabe con quién ir. Incluso la juventud ¿Qué puede hacer con tanta cosa, con tanta droga; aunque aquí a lo mejor todavía no se da así plenamente, pero si se está introduciendo, se está metiendo? Incluso el crimen organizado aunque le está costando cuando ve a la comunidad se organiza, pero sí se está entrando. Una comunidad que tiene ya una camarita por acá y la usa, que se avisa, que ya hay una forma de comunicarse, entonces pues ya no les es tan fácil. Entonces, sí esto es real. Hay que informarse, hay que estudiar, hay que entender que la gente, nuestras comunidades necesitan de alguien, de algo y no es precisamente el ayuntamiento. Porque a ellos no les alcanza, no es de que no quieren.

Ya que empezamos a visitar a algunos líderes de las comunidades. Algunos que representan a algún grupo político o social, algunos que tienen interés, y bueno ahí va planteándose su problema. Pero lo que nos dio todavía más esperanza y todavía más confianza, además de más ganas de seguirle, es que, independientemente del partido político, de la religión y otras diferencias, todos tenemos la misma preocupación. Además de que, por ejemplo, aquí en la defensa del agua y de nuestras tierras siempre hemos estado y acompañamos hoy la lucha contra la Bonafont. Entonces, independientemente de la camiseta política también tienen problemas, también les hace falta y también se preocupan.

Estamos visitando a la gente que guste, que se quiera incluir, que quiera participar con nosotros y la idea es formar el grupo de consejeros que serán los que posteriormente, en una asamblea pública, porque ése es el objetivo, se llegue a la conformación del nombramiento formal de este concejo. Creamos un primer círculo, hay uno segundo crece. El primero que es el que coordina, porque tenemos que agruparnos y decir: Bueno ¿quién coordina, cómo lo hacemos? Necesitamos un equipo animador, el segundo círculo que es precisamente de algunos consejeros que se van integrando. Y el tercero es la población en general. Éste es el camino que hemos llevado hasta ahorita y va muy bien. Hay un compañero abogado (es lo que muchas veces nos falla) y tenemos a gente preparada dentro de nuestro grupo. Otra cosa preocupante es que en nuestras asambleas tenemos el 80% de gente mayor, de cuarenta en adelante. De cuarenta años para abajo llega apenas el 20%.

Este compañero abogado nos dio un método que seguramente no se nos había ocurrido a los compañeros: ahora hay conocimiento de cómo funciona el gobierno, cómo le han hecho y cómo ataca a las organizaciones comunitarias y cómo lo hace para destruirlas. Nosotros tenemos también a otro compañero abogado, pero él se ha ocupado de litigar. Él otro nos da más experiencia de organización. Porque además los municipales ni siquiera saben cómo está el gran grupo de poder.

Se nos están presentando más compañeros con problemas. Tenemos que atenderlos y de alguna manera apoyarlos y darles la confianza. Porque ellos se sienten desamparados. Darles la confianza para que sepan que hay un rumbo y que se sepa que sí se puede. Que entiendan que lo que es suyo nadie puede venir a decirles que se los van a quitar. Y pues gracias y aquí seguimos trabajando.

Promotores de Concejo Ciudadano en Puebla

Unión de Resistencias Cali:

Nosotros vamos por Poder Popular, ya nos estamos leyendo como movimiento social

Vida Digna*

P.L. 2.: El consejo que yo daría a Bogotá, para que no pasen tantas situaciones que hemos pasado acá, es que tengan muy buena comunicación entre todos y también de que busquen las maneras de expresarse las Primeras Líneas. Algo que yo siempre he dicho es que los muchachos de Primera Línea a excepción de algunos que ya tenemos la capacidad de expresarnos, sólo conocen el lenguaje de la violencia como expresión.

(…) La idea es esa, que se comuniquen, que se unan entre ustedes, hemos tenido muchos problemas entre líneas en el mismo punto, porque «le llegó la información a este, de que este dijo tal cosa», y resulta que luego hablan y eran problemas por falta de comunicación.

Entonces la invitación es a eso, a que se comuniquen, a que se unan, a que participen de los espacios de asamblea porque lógicamente no reconocen el espacio de asamblea como el espacio de toma de decisiones y de proyección de hacia dónde van. Ellos, y yo, en algún momento, piensan que el bloqueo es el fin y que las vías de hecho son el fin, y no, eso es un medio para lograr algo que aquí ya se está empezando a ver, cosas positivas por los pelados y por las comunidades.

No nos vamos a quedar bloqueando hasta viejos, tenemos que ser capaces de tener la versatilidad de transformar esta protesta, y cuando toque pararse duro pues nos vamos a parar.

P.L. 1.: Entendemos que el bloqueo no es un fin sino es un medio y que en este momento hemos entendido que tenemos que hablar de educación, de salud, de cultura, de deporte, de seguridad alimentaria, de medio ambiente y que todo eso se enmarca en una discusión de un plan de desarrollo a nivel local. Sin embargo, nosotros no olvidamos nuestra disputa nacional, entonces, un sistema de salud, un sistema educativo, un sistema de trabajo que estamos peleando en términos de una reformas estructurales al sistema laboral, en términos de pensiones, cesantías, primas, vacaciones, reconocimiento de dominicales… Cosas que se perdieron en medio de un modelo económico, el neoliberalismo, y lo estamos entendiendo, pero es una construcción, y lo vemos ahora, sabemos que es una construcción, tenemos unas cosas que ganar en concreto en el corto, mediano y en el largo plazo.

Esto, más allá de nosotros, la Primera Línea, abre paso a los escenarios que han tenido cerrados de visualización y de diálogo, porque hoy entendimos que nos volvimos un referente nacional e internacional, el mundo volteó la mirada a Colombia a raíz de la Primera Línea, eso tienen que aprovecharlo los movimientos sociales que históricamente se han movido en el país, la minga indígena, las guardias campesinas, las guardias cimarronas, es decir, todo ese movimiento social que ha estado 20, 30, 40 años, que han sido escuchados pero no han sido atendidos. Una cosa es ser escuchado y otra cosa es resolver, porque hoy no se sientan con el Gobierno Nacional porque no hay confianza, dicen, «de qué me sirve a mí si me han incumplido», por ejemplo cuando nos dijo el CRIC «1500 acuerdos firmados de los cuales no nos han cumplido ninguno», entonces uno dice, no es firmar un acuerdo, es lograr una transformación social de país, y evidentemente eso se va haciendo poco a poco, porque esto es un movimiento espontáneo, aquí no es un partido político, no hay un político atrás, no hay una dirección o una organización estructurada. Evidentemente eso nos ha golpeado y nos hace falta.

B.P.: Cuando empezamos con todo esto, en este momento ya decimos… Nosotros vamos por Poder Popular, nosotros ya nos estamos leyendo como movimiento social. Llevamos muy poco, pero estamos hablando que somos movimiento social y vamos por Poder Popular, y vamos por todo. Por ejemplo, con el tema de la alimentación y de la salud, dimos respuesta a unas falencias que siempre ha tenido el Estado acá en Cali.

Entonces lo que constituye esto es que nosotros lo seguimos fortaleciendo, son unas cosas colectivas que han ganado mucho, porque nosotros ya nos estamos entendiendo, nos hemos organizado y, como lo que veníamos hablando antes, con la represión tan dura que hay acá en Cali, nosotros armamos un comité de derechos humanos y ese comité ha hecho toda esa cuestión de contactos internacionales. Hemos estado con un montón de actores. Internamente ya nos reconocemos como una unión de esas diferentes expresiones de resistencia y pues vamos a ir apuntando como a un movimiento social.

P.R.: Que este mensaje les llegue a los chicos: Vayan hasta el punto a conocer al parcero, conozcan quién está allá, quién es el que cocina, coman allá, muchos dormimos allá en esos puntos y así fuimos a acompañar a hacer veedurías de otras asambleas… Conozcan a los de Usme, esto es del territorio, que Usme y Suacha se junten y que sean tan fuertes que en algún momento podamos hacer alianzas de orden nacional. ¿Es durísimo? ¡Sí! Es una mamera, les van a ofrecer resto de bala, toda la que quieran… Como dijo el compañero P.L. 1. una vez «Al que no le han ofrecido cuchillo ni bala entonces no estaba en el punto de resistencia», pero hágalo, ese es el trabajo que hay que hacer.

B.P.: Nos sentamos con la alcaldía no fue a negociar sino a dialogar buscando las garantías a la protesta social y a la vida, ahí sacamos un decreto que se construyó de lado y lado. Ese decreto plantea unas rutas de protección, pero lo más importante es que sacamos un decreto donde nos reconocen como sujeto político. En ese decreto lo importante es ese reconocimiento como sujeto político. Y en ese momento todavía había muchos puntos en bloqueo. Y ahorita estamos discutiendo todo eso, por ejemplo, la posibilidad de reformar el plan de desarrollo de Cali y en eso estamos.

P.L. 2: Lo logramos porque estábamos muy parados y nos daban bala y ahí seguíamos parados.

B.P.: También hicimos la primera asamblea de la Unión de Resistencias de Cali, URC,la primera asamblea de la URC con todos los puntos y trabajamos en mesas para constituir comités, que no sea solamente la mesa de los voceros, son 11 mesas, tenemos de comunicación, DDHH, arte y cultura, deporte y recreación, guardias populares primeras líneas, salud, soberanía alimentaria y ambiental, pliego de exigencias unificado. Las academias han estado con nosotros, todas las universidades de acá del suroccidente también están ahí con el acompañamiento.

Fragmento de la entrevista a paristas y de Primera Línea en Cali, Colombia. Publicado originalmente en Vida Digna

Desaparición Forzada y Militarización

En la Mesa de desaparición forzada y militarización de las Jornadas de Diálogo y Propuestas , Compañero Frank realizada en agosto en la Casa de todas y todos en Apodaca, Nuevo León, moderada por Carlos Vives participaron Blanca Martínez, Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Ernesto Contreras, Juan Gamboa y José Luis, Colectivo Sí a la Vida. Ésta es una síntesis.

Blanca Martínez: La militarización es también la cooptación de fuerzas armadas en la delincuencia organizada. En el noreste se implementó el mecanismo de control de la población. Se extendió la red de control: desaparecen jóvenes. La desaparición forzada es una realidad en el país desde hace más de una década. Se ha criminalizado la lucha política. Se ha intensificado la crisis de derechos humanos. Las desapariciones no cesan.

Se ha generado una reacción de simpatía y solidaridad de parte de la sociedad: es más fácil dar palos y picos que asegurar justicia y paz. La estrategia del estado es administrar la crisis. El actual gobierno, igual que los anteriores, impulsa que los procesos concluyan con la entrega de muertos. No están interesados en la verdad y la justicia.

Se tiene que hablar de la mecánica de muerte porque habla de los procesos de exterminio. Se implementó un nuevo tipo de desaparición que se generaliza y que no es por militancias políticas. El reto es demandar justicia y verdad. Hay colusión del estado con el crimen organizado. Nos encontramos en el momento más grave en el terreno de la desaparición, principalmente de mujeres. Los pobres somos los prescindibles, los consumibles. La crisis de desaparecidos se agudizó debido a la pandemia.

“El sistema produce víctimas”. Ser víctima no puede ser derecho, es una condición. “¿Por qué no se juzga a los responsables? ¿Por qué la omisión? ¿Por qué la complicidad?” Las desapariciones han sido un continuo desde 1970 y re intensificadas en los últimos años. La desaparición es una violación múltiple de los derechos humanos. Debemos trabajar en la reconstitución del sujeto social. Se propone un mecanismo extraordinario de solidaridad. “¿Tiene la Sedena un poder que ni siquiera el ejecutivo actual puede controlar?”

Ernesto Contreras: Las víctimas de desaparición forzada son producto de la acción de miembros del estado. La desaparición forzada es una forma de ejercer el control mediante el miedo. Las desapariciones se dirigen a luchadores sociales y defensores de derechos humanos. Las mujeres dirigen y encabezan la lucha para encontrar a sus seres queridos y que se de con la verdad.

En lo que va de la 4T se ha desaparecido al 18 por ciento del total de personas desaparecidas. No ha habido cambios en la desaparición forzada con la llegada del gobierno de la 4T. El capitalismo utiliza los crímenes de estado para desmovilizar. Propuestas: encontrar las razones de la crisis desde el materialismo histórico; comparar datos gubernamentales con los datos de las OSC. Hay que formar una organización y hacer que funcione.

Juan Gamboa: La organización siempre es difícil, pero hay que hacerlo. ¿Cómo hacemos la revolución desde otras formas organizativas? Se ha desbaratado la organización campesina. “Somos dueños del 54 por ciento del territorio nacional”. “Tenemos amigos en todas partes; pero no pasa nada” El crimen organizado tiene la función de desorganizar la sociedad. Tenemos dificultad para mantener la organización; pero hemos decidido construir.

Sesión de preguntas y respuestas.

Una visión ha sido la del estado, nosotros buscamos la nuestra. La desaparición forzada es parte del actuar y la injerencia del imperialismo estadounidense. El estado está al servicio de los grandes capitales. Estamos en medio de una guerra de exterminio. Existe una acumulación de capital militarizada. El ejército busca despojar y aniquilar a los pueblos. El desplazamiento forzoso es consecuencia de la desaparición forzada y tiene objetivos económicos. El imperialismo interviene en todas las partes del mundo. Se deben incluir tareas a las organizaciones presentes. Propone vinculación con la FECSM.

José Luis: No existe marco legal. Las compañeras se enfrentan a un sistema amañado.

Blanca: Se impulsó una introducción masiva de la droga para desarticular las comunidades. Se buscaba controlar. Se desarticularon los pequeños cárteles y se favorecieron los cárteles corporativos. Se debe hacer un análisis global de la crisis sistémica. Hay una nueva disputa imperial del mundo. Existe un estado de neo esclavitud global. Retomemos el derecho a decidir sobre nuestra historia.

Conclusión general

Sostenemos que, frente a la barbarie producida por el imperialismo estadounidense y los potentados nacionales, debemos “retomar el derecho a decidir nuestra historia”. El actual gobierno no ha hecho nada por revertir la crisis producto del narcotráfico y las condiciones son iguales que con los gobiernos anteriores e incluso vivir en México para las mujeres se ha convertido en un riesgo inminente: sus desapariciones son una realidad diaria y el poder criminaliza su lucha y las minimiza. Las víctimas del estado y el narcotráfico se suman día con día y el estado no hace más que administrarlas. No parece tener interés en prevenir las violaciones a los derechos humanos o brindar verdad y justicia. Para el actual gobierno el ejército y sus privilegios son prioridad frente a la demanda popular de justicia. Al igual que siempre decimos: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

*Con base en la síntesis: Memoria Escrita. Casa de todas y todos agosto de 2021.

