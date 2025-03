Conservatorio de Puebla exige una reforma profunda; debe iniciar por cambio de dirección: docentes

El Conservatorio de Puebla exige una reforma profunda y radical. En ello, repara un numeroso grupo de profesores que día con día trabajan en el antiguo edificio ubicado en la avenida Juárez y la 13 Sur. Exige un cambio, señalan, que toque las fibras académicas, administrativas, de convivencia, de profesionalización y futuro para los cientos de alumnos que ahí estudian, cuya educación musical se ha visto comprometida por la falta, precisamente, de esa reforma.

La exigencia, dicen en una entrevista en la que prefieren el anonimato por temor a represalias, gira en torno a un asunto: al cambio de director que debe suscitarse por ley, específicamente en el artículo 34 de la ley interna del Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla, que indica que el puesto de director debe ser renovado cada seis años.

Esa exigencia, indican de manera unánime, no ha tenido respuesta pues “por alguna situación el director actual sigue, con 20 años en el puesto, generando vicios y cosas que están lastimando”.

Algunos de esos vicios, prosiguen, giran en torno a varios renglones: el maltrato al profesorado, la nula representación sindical, la falta de jubilaciones, el papel gris del Conservatorio en el mapa nacional e internacional de las escuelas de nivel superior, la necesidad de un cambio pedagógico urgente y de una nueva sede que permita una apta formación académica, técnica y de convivencia.

Como ejemplo, señalan las diferencias en el trato que hay para algunos y para otros profesores, algo que se ve en el tema de las asistencias: retardos y faltas que a veces son justificables o acumulativas, pero que afectan en el trabajo de los profesores de tiempo completo que, por esas inasistencias, no devengan ni su labor ni su salario.

En el mismo renglón señalan que son inexistentes los consejos técnicos escolares, pues éstos no suceden por una sencilla razón: que al más ligero “brote de preguntas –por parte de los profesores-, la dirección evita las reuniones académicas”.

Prosiguen que otro ejemplo de aquellos vicios gira en torno a la representación de la delegación sindical, la cual no tiene equilibrio en cuanto a participación de promociones, contratación de nuevas plazas, procesos de jubilación oportunos y estímulos para docentes que publican convocatorias oportunamente.

“Hay mucha información que por estar amañada por parte de la dirección hace que los representantes sean un cero a la izquierda. Eso hace que quienes controlen tengan el sartén por el mango, se sirvan con la cuchara grande y la mayoría desconozca lo que sucede, lo que va en contra del buen ambiente laboral”.

En ese sentido, precisan que aquellos que no tienen “una buena relación” con el director, ven comprometidas las horas clase y los permisos para seguir con su capacitación profesional. Como ejemplo, es que docentes hasta con más de 20 años de servicio en el Conservatorio tienen tan sólo 14 horas clase, que no han visto un aumento desde hace años, a la par de que no existe el permiso para seguir con su formación. En cambio, “otros que tienen cercanía a los directivos se van, firman después y no pasa nada, deberían ser parejos”.

Así, las asignaciones de horas clase dejan ver las “malas prácticas”, pues estas se dan totalmente a conveniencia. “Nos duele ver que si no te llevas con la dirección no te tocarán horas, cuando lo correcto es por convocatoria, la revisión de un perfil, de antigüedad, de formación, cosa que no cuenta”.

En suma, señalan que son alrededor de 150 profesores los que están “atorados” como docentes en tres niveles, licenciatura, técnico e iniciación musical, lo mismo que trabajadores administrativos y de apoyo manual. “Es un número grande que está afectado, para iniciar, por la falta de comunicación. Hay dos ejemplos: el director jamás nos ha ido a visitar a las aulas, incluidos los de la orquesta pues nunca ha subido a hablar con los compañeros y en coro ha ido una o dos veces, además que en los honores a la bandera –de los lunes- no sale ni de su oficina, es una apatía total”.

De esos 150 docentes, detallan, unos 20 o 30 de ellos ya podrían ser candidatos a la jubilación pues si bien no hay límite de edad ni de años de servicio para dar clase, ya rebasan los 70 años de edad y tienen condiciones físicas que ya no les permiten tener un rendimiento laboral óptimo.

“Al final del día, eso ha sido una mala práctica por parte de los directivos para protegerlos, pues permiten que lleguen a sentarse en una banca todos los días cubriendo sus jornadas sin hacer nada, y haciendo que alumnos cubran las clases y den la materia como si fueran el titular, siendo practicantes o recién egresados. Esos que se prestan también son beneficiados con horas, no obstante para las horas de educación superior una persona que aspira tiene que tener un grado mínimo de maestría o doctorado. Esa condición se la brinca el director, pues recién egresados o practicantes que no están titulados ya han obtenido horas, a diferencia de quienes llevan 20 años en la escuela”.

Parte importante, enfatizan, es la necesidad de una nueva sede para el Conservatorio de más de 100 años de historia de fundación, que desde 1941 se ostenta como escuela profesional de música, pues actualmente ronda los mil 500 alumnos cuando inicia el ciclo escolar en las tres vertientes, iniciación artística, técnico y licenciaturas, que tienen que convivir en el antiguo edificio de la avenida Juárez que carece de un auditorio, un estacionamiento y salones acústicamente propios para estudiar música.

Anotan que el cambio de campus, si bien es importante, implicaría también una transformación pedagógica profunda pues el Conservatorio de Música se ha rezagado y visto rebasado por otras instituciones de educación superior en el ámbito. Ejemplo claro, es que no existen posgrados, ni maestrías ni doctorados, de igual forma los jóvenes que cursan el nivel técnico no se animan a continuar sus estudios de licenciatura.

Lo anterior, indican, “ha costado mucho” a la vida de la escuela, pues si bien ha habido mucho talento que está ahora en escenarios nacionales e internacionales, destacando como solistas, éstos prefirieron terminar su formación en otras instituciones de educación superior, y no en el Conservatorio donde la iniciaron.