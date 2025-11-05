Consejos del tío Richie

Miércoles, noviembre 5, 2025
Venezuela reprocha apoyo de Trinidad y Tobago al despliegue castrense de Washington en la zona

La Jornada -
Ap, Sputnik y Europa Press Caracas. El presidente Nicolás Maduro afirmó ayer que Venezuela y Rusia mantienen contactos permanentes en numerosas áreas estratégicas, incluyendo la...
Lula da Silva rechaza incursión por tierra de EU en Venezuela; reitera mediar entre ambos países

La Jornada -
Afp Belén. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó este martes una eventual incursión por tierra de Estados Unidos en Venezuela y reiteró su...

00:01:24

Se investiga a la Fundación Jenkins por posible lavado de dinero: García Parra

Yadira Llaven Anzures -
Desde hace aproximadamente seis meses, el gobierno del estado de Puebla inició acciones legales para investigar a la Fundación Mary Street Jenkins por presunto...
00:01:34

Sheinbaum ordena a la UIF revisar el caso de la Fundación Jenkins en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que revise el caso de la Fundación Mary Street Jenkins en...

Hasta ahora, reducida la deportación de poblanos por el gobierno de Trump; van 7 mil

Yadira Llaven Anzures -
De enero a octubre de este año, un total de 7 mil 150 migrantes han sido deportados desde Estados Unidos a Puebla, como resultado...

