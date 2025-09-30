Martes, septiembre 30, 2025
Presidente del Consejo de la Judicatura se niega a responder sobre si ya presentó su renuncia

Efraín Núñez

El presidente del Consejo de la Judicatura, José Eduardo Hernández Sánchez, se negó a responder sobre si ya presentó su renuncia, luego de que entregó su informe de actividades a diputados locales. 

En los pasillos de Ciudad Judicial ya es de dominio público que el magistrado dejaría el cargo, previo a la presentación de la Memoria Anual del Poder Judicial, acto en el que fue sentado junto a la presidenta del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez y no a un costado del gobernador Alejandro Armenta Mier, lugar que sí ocupó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Belinda Aguilar Díaz.

Hernández Sánchez habló apenas 15 minutos. Al finalizar su discurso, Hernández Sánchez se acercó al gobernador Armenta Mier, quien sólo le ofreció una palmada en la espalda y un breve comentario, esquivando mayor interacción. Posteriormente le entregó Memoria Anual a la presidenta del Congreso y no al gobernador.

Posteriormente, tras la salida del titular del Ejecutivo estatal, el presidente del Consejo de la Judicatura se refugió en una sala de comisiones para evitar las preguntas de la prensa sobre su posible renuncia. Durante el evento, el personal de apoyo del TSJ restringió el acceso de los reporteros, obligándolos a mantenerse tras las vallas de seguridad, medida que operativos del Congreso consideraron innecesaria.

Hernández Sánchez terminó saliendo por una puerta lateral, lejos de los periodistas que buscaban aclarar las especulaciones sobre su futuro en el cargo. El rumor de la renuncia, al parecer ya redactada y próxima a hacerse efectiva, se hizo presente con fuerza durante la tarde y noche anteriores, según testigos y trabajadores del Poder Judicial. Se señala que, junto con el magistrado, otros dos integrantes del Consejo de la Judicatura estarían considerando dejar sus puestos.

Por otra parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó durante su intervención que, en 2027, el Poder Judicial de Puebla experimentará una transformación significativa como resultado de la reforma federal, que contempla la elección popular de jueces y magistrados. En su mensaje subrayó el carácter institucional del trabajo del Poder Judicial y la importancia de la colaboración entre los poderes públicos. “El gobernador no es el soberano, el soberano es el pueblo. El gobernante es sólo depositario de un poder que se divide para su ejercicio”, enfatizó Armenta.

