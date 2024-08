Consejo del Centro Histórico es una organización sin validez; sus críticas son para “sacar raja” a su favor: Domínguez

El Consejo de Comerciantes del Centro Histórico es una organización sin documentos que le den validez y sus críticas son solo para sacar raja a su favor respecto a sus intereses, sostuvo Adán Domínguez Sánchez, alcalde de la ciudad de Puebla, luego de que el presidente de dicha asociación, José Juan Ayala Vázquez, exigió al ayuntamiento de Puebla que reabra las calles que cerró en días pasados para evitar la instalación de vendedores ambulantes.

En conferencia de medios, Domínguez Sánchez subrayó que no existe ningún documento que avale que José Juan Ayala sea el presidente de dicho organismo.

Tras los cuestionamientos del representante empresarial afirmó que continuará la estrategia del gobierno municipal iniciada por el exalcalde Eduardo Rivera Pérez, con la que se redujo considerablemente la presencia de vendedores informales en el Centro Histórico.

Recordó que cuando inició la presente administración recibieron más de 5 mil comerciantes ambulantes en esta zona de la ciudad y en la actualidad no hay más de 400.

Sostuvo que no se tiene información oficial respecto a pérdidas económicas de los negocios establecidos por el cierre de las calles para evitar que se instalen comerciantes ambulantes como afirma Ayala.

Agregó que se reunirá la próxima semana con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Juan Pablo Cisneros, quién es el representante legal y oficial del grupo de comerciantes establecidos en el Centro Histórico.

Cabe recordar que en un encuentro con medios de comunicación realizado el martes pasado, José Juan Ayala Vázquez, criticó que “ni en la primera ni en la segunda ocasión que Eduardo Rivera Pérez estuvo al frente del gobierno de la capital poblana tuvo la capacidad de diseñar un proyecto viable para que los comerciantes informales ejerzan su actividad en otros lugares”.

En opinión del dirigente, los ambulantes podrían ser instalados en temporadas altas, como esta del regreso a clases, frente al Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, la explanada del estadio Cuauhtémoc o frente al Colegio Aparicio.

Añadió que los vendedores informales también tienen derecho a laborar en un ambiente digno, donde cuenten con todos los servicios y no estar padeciendo las inclemencias del tiempo.

Indicó que es un desacierto de las autoridades municipales no prever espacios para que los ambulantes pudieran vender en estos días.

“Para nosotros es muy lamentable que este gobierno que ya gobernó y que ya está en sus últimos meses, no haya generado un proyecto para la gente que se dedica al comercio informal… Ver que no llevaron a cabo ningún proyecto para que no sucediera, eso es lo lamentable. Años atrás habíamos mencionado que se podía generar una feria de retorno a clases con una venta alterna al Centro Histórico, donde ellos de forma digna pudieran vender”, expuso.