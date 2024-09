Hace unos días, en un curso de Historia de México que imparto, uno de los participantes sostuvo que la astronomía de los mayas y de los vikingos, se encontraba “en pañales”. Lo que acabo de escribir requiere una mayor explicación. Para empezar, la inclusión de mayas y vikingos en una sola frase es sumamente problemática y surgió debido a que alguien en la audiencia preguntó que qué había de verdad en la versión de que Quetzalcóatl fuera vikingo y de que la serpiente emplumada estuviera basada en la forma de un barco nórdico con quilla de dragón -cosa que ya me había preguntado un colega profesor hace tiempo-; respondí que eso era no sólo totalmente falso, pues no se sustentaba en evidencia de ningún tipo, sino que también tendía a minimizar de forma sutil la capacidad de los pueblos mesoamericanos de desarrollar sus propios pensamientos y creencias. Acto seguido, otro de los participantes aprovechó para lanzar la idea de que ambas culturas, la maya y la vikinga se encontraban en “pañales”, como he comentado. Al preguntarle en qué sentido afirmaba tal cosa, él me respondió que “en comparación con todo el conocimiento y la tecnología de hoy”. Por supuesto, para muchas personas que lean este texto, eso será totalmente lógico. Ello es resultado de una visión histórica en términos evolucionistas, es decir, con la idea de que las sociedades del pasado remoto construyeron conocimientos limitados a la cantidad de ciencia y tecnología que poseían que, según este argumento, suelen ser escasas, y visto a la distancia, desde el gran pináculo en el que nos encontramos como humanidad gracias a la ciencia moderna, pues resulta meramente obvio que alguien juzgue dicho conocimiento como en “pañales”.

Indudablemente, tal afirmación me puso a pensar en lo que decimos saber sobre cualquier cosa del mundo que nos rodea y las formas en que accedemos a ese conocimiento. Estas reflexiones, como se habrá dado cuenta quien siga este espacio, no son nuevas en esta columna. Le pedí al participante que reflexionara sobre la capacidad que tendría un astrónomo del día de hoy, acostumbrado al uso de tecnologías diversas, de observar el cielo como lo hacía un astrónomo maya o vikingo y desarrollar el conocimiento calendárico que poseían. ¿Podría fácilmente? Pienso que no. Me parece que todo deriva de la forma en que concebimos el conocimiento y la manera en que tenemos la posibilidad de acercarnos a él. Según nos afirma Boaventura de Sousa Santos en el capítulo “Un discurso sobre las ciencias” del libro “Construyendo las epistemologías del sur” (2018), el “modelo de racionalidad que preside la ciencia moderna se constituyó a partir de la revolución científica del siglo XVI y fue desarrollado en los siglos siguientes básicamente en el dominio de las ciencias naturales. Aunque con algunos presagios en el siglo XVIII, es solo en el siglo XIX que este modelo de racionalidad se extiende a las emergentes ciencias sociales. A partir de entonces puede hablarse de un modelo global de racionalidad científica que admite variedad interna pero que se distingue y defiende, por vía de fronteras palpables y ostensiblemente vigiladas, de dos formas de conocimiento no científico (y, por lo tanto, irracional) potencialmente perturbadoras e intrusas: el sentido común y las llamadas humanidades o estudios humanísticos (en los que se incluirán, entre otros, los estudios históricos, filológicos, jurídicos, literarios, filosóficos y teológicos)”. La racionalidad científica se convirtió, como leemos, en global cuando asumió a las ciencias denominadas sociales, con la amenaza constante del sentido común -trágicamente marginado por la ciencia- y por la “inexactitud” de las humanidades. El asunto es si creemos en verdad que la racionalidad científica es una y se da en una sola vía; y por supuesto, si creemos que la producción de conocimiento ha seguido una sola línea temporal y espacial y ha ido desechando el antes como algo ido y en un estadio anterior y necesariamente inferior. Tal lógica nos hace pensar que hoy estamos en un momento superior al pasado e inferior al futuro. Esto nos haría pensar que, dentro de dos mil años, habrá quien diga que nuestros sistemas automotrices estaban en pañales en 2024 y se reirán de que nosotros teníamos que caminar cuando ellos ya se teletransportan. Absurdo, ¿no es así? Quizá lo más terrible en cuanto a la forma en que comprendemos a los demás y a su producción de conocimiento, ya sea en el presente como en la antigüedad, es que lo hagamos en términos de superioridad epistemológica, especialmente cuando creemos que, desde la modernidad, se separa la ciencia de la religión y todo conocimiento que venga relacionado es desechable por ser “irracional”. Esto se explica en la diferencia existente entre Astronomía y Astrología. ¿Pero qué sucede si estas sociedades no veían diferencias entre una y otra? ¿Son inferiores por ello?.

Boaventura de Sousa continúa: “Siendo un modelo global, la nueva racionalidad científica es también un modelo totalitario, en la medida en que niega el carácter racional a todas las formas de conocimiento que no se pautaran por sus principios epistemológicos y por sus reglas metodológicas. Es esta su característica fundamental y la que mejor simboliza la ruptura del nuevo paradigma científico con los que lo preceden. Esta preocupación en testimoniar una ruptura fundacional que posibilita una y solo una forma de conocimiento verdadero está bien patente en la actitud mental de sus protagonistas, en su asombro ante sus propios descubrimientos y la extrema y al mismo tiempo serena arrogancia con que se miden con sus contemporáneos”. En efecto, existe la descalificación de otras epistemologías porque no están construidas como la ciencia oficializada desde la modernidad y sancionada por las academias de conocimientos eurocentrados. Y dicha arrogancia sigue en pasillos de Universidades e Institutos de Investigación, en Congresos y Convenciones, en revistas y libros académicos, donde sesudos doctores e investigadores se maravillan de sus propios hallazgos y se elogian o destruyen, en organizaciones de clubes de conocimiento. No nos hemos dado cuenta de que nuestro pensamiento actual está trágicamente subordinado al producido y sancionado, a nivel histórico, desde Europa y ahora desde Estados Unidos. Para mí, hoy lo veo cada vez más claro, es necesario que visualicemos los fenómenos sociales y en este caso, de conocimiento, en su justa dimensión temporal y espacial. Propongo que veamos que, para los mayas y los vikingos, en su momento, en sus espacios y con sus necesidades específicas, el conocimiento producido no estaba en pañales pues respondió a sus necesidades específicas. Por tanto, podríamos claramente afirmar que se encontraba en el pináculo de su propia dinámica social, ni más, ni menos. ¿Avanzados para su tiempo? Bueno, es una manera de ver las cosas; empero, considero que tampoco debemos hacer comparaciones con otras sociedades del momento en otras partes del orbe. Cada sociedad ha vivido su tiempo y sus realidades de la manera en que ha considerado pertinente y son tan avanzados como han deseado o podido serlo. Claro, ello hasta el siglo XVI en que Europa emprendió conquistas y colonizaciones en todo el mundo e impuso sus formas de pensamiento y acción, que hacen que veamos estratos sociales entre las sociedades del mundo, teniendo como parámetro Europa, Estados Unidos y el hemisferio norte en general, y todo el sur global, como dependiente del norte en todos los sentidos, pero especialmente, el epistemológico. Ello nos ha llevado a que veamos las expresiones de sociedades de la antigüedad como las que he mencionado, en términos enteramente occidentales; de esto se desprende que utilicemos categorías como arte, literatura, arquitectura, ingeniería, astronomía, justicia, guerra, género y un sinnúmero de otros conceptos y categorías científicas occidentales para explicar su expresión y las comparamos con el presente, uno que no necesariamente comprendemos del todo y en el que no todos nos encontramos incluidos. Invité a los asistentes a ese curso de Historia a que reflexionáramos ese pasado desde el pasado mismo, desde su pensamiento y acción y no a adosarle sistemas axiológicos y epistémicos desde nuestro presente pues ello nubla nuestro entendimiento de esas culturas y de ese pasado fascinante.

