Conmemoran al visionario cineasta David Lynch con ciclo de cine en la Cinemateca Luis Buñuel

Con el propósito de honrar y mantener vigente el legado de David Lynch (1946-2025), la Secretaría de Arte y Cultura del estado de Puebla presenta el ciclo de cine “David Lynch: In Memoriam” en la Cinemateca Luis Buñuel. La cartelera contempla los títulos más emblemáticos del cineasta estadounidense, reconocido por su estilo misterioso, surrealista y experimental.

La amplia obra de Lych marcó la historia del séptimo arte con películas icónicas como Eraserhead, Blue Velvet, The Elephant Man y la serie de culto Twin Peaks. Además, fue una fuente de inspiración para estudiantes y creadores en todo el mundo, destacando como un firme defensor de la creatividad a través de la curiosidad y lo sensorial. Su talento trascendió el cine, desempeñándose también como pintor, escultor, diseñador de interiores, fotógrafo y músico.



Nacido en 1946 en Missoula, Montana, Lynch originalmente quiso ser pintor. Estudió en la Pennsylvania Academy of the Fine Arts en Filadelfia, donde en 1967 realizó su primer cortometraje. Poco después, se trasladó a Los Ángeles junto con su esposa e hija para matricularse en el Conservatorio del Instituto Americano de Cine (AFI por sus siglas en inglés), donde concibió y dirigió Eraserhead. Esta película, convertida en un referente del cine experimental y de culto, destaca por su atmósfera inquietante, un lenguaje cinematográfico elaborado y una perturbadora banda sonora de Alan Splet. En ella abordó temas como el miedo, la alienación y la ansiedad existencial, estableciendo así el sello estilístico que definiría su filmografía.

David Lynch falleció el pasado 16 de enero a los 78 años. Un año antes, había revelado que padecía enfisema pulmonar, pero afirmó que seguiría fumando (y trabajando).

Su familia confirmó la noticia a través de Facebook con un mensaje que reflejaba una faceta peculiar del director: sus reportes del clima. En estos videos, Lynch anunciaba las temperaturas en Los Ángeles, mientras intercalaba comentarios extemporáneos, recuerdos nostálgicos, recomendaciones musicales y reflexiones espontáneas. Su estilo era sencillo, directo y con un toque poético.



“Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros”, escribió su familia en la publicación. “Pero, como él diría, ‘Mantenga su ojo en la dona y no en el agujero’.”

El impacto de Lynch en el cine fue tal que su apellido dio origen al adjetivo “lynchiano”, usado para describir narrativas que exploran lo onírico, lo perturbador y lo inexplicable. Su obra marcó un antes y un después en el cine independiente estadounidense: aunque creía en los valores tradicionales de su país, también se atrevió a explorar los aspectos más oscuros del espíritu americano y a criticar la ilusión de su esplendor.

Lynch ganó la Palma de Oro en Cannes en 1990 y fue nominado al Óscar en cuatro ocasiones. Sus dos primeras nominaciones llegaron en 1980; seis años después, fue nuevamente nominado a Mejor Director. Su última nominación fue en 2001, y en 2019 la Academia le otorgó un Óscar honorífico en reconocimiento a su carrera innovadora y su valentía “para desafiar los límites cinematográficos”.

El ciclo en la Cinemateca Luis Buñuel presentará siete de sus películas más representativas, permitiendo al público sumergirse en su universo inquietante y explorar la esencia de un cineasta que no temía adentrarse en los rincones más oscuros —y bellos— de la mente humana.

La programación iniciará el martes 25 a las 18:00 horas con Eraserhead. El miércoles 26 se proyectarán The Elephant Man, filme aclamado por la crítica y nominado a múltiples premios de la Academia, y Blue Velvet, considerada una de las grandes obras del cine contemporáneo, a las 17:00 y 19:00 horas.

El jueves 27 continuará con Wild at Heart y The Straight Story. Finalmente, el viernes 28 se proyectarán Twin Peaks: Fire Walk With Me,y Lost Highway, las funciones serán a las 17:00 y 19:00 horas.

La entrada será gratuita, las personas interesadas pueden consultar la cartelera completa en las páginas de Facebook “Secretaría de Cultura Puebla” y “Cinemateca Luis Buñuel Puebla”. La Cinemateca está ubicada en la 5 Oriente número 5, en el Centro Histórico.



También puedes leer: Llegará a Puebla la Muestra de cine en lenguas originarias cargada de diversidad