Miércoles, noviembre 12, 2025
Congreso de Puebla llevará sesiones de comisiones a municipios del estado, informa Gaspar

Pavel Gaspar Ramírez, presidente del Congreso de Puebla, anuncia que las comisiones legislativas sesionarán en municipios del interior estatal para acercar el trabajo parlamentario a la ciudadanía.
Pavel Gaspar Ramírez, presidente del Congreso de Puebla, anuncia que las comisiones legislativas sesionarán en municipios del interior estatal para acercar el trabajo parlamentario a la ciudadanía. Foto: Es imagen
Efraín Núñez

Pavel Gaspar Ramírez, presidente del Congreso del estado, informó que durante su gestión las comisiones del Legislativo sesionarán en municipios del interior de Puebla. El objetivo central es acercar el trabajo parlamentario a diversas comunidades, evitando que la labor de los diputados se perciba como lejana o ajena a la ciudadanía, principalmente en regiones como la Mixteca, la Sierra Norte y Tecamachalco.

La Ley Orgánica del Congreso estatal establece que las comisiones deben sesionar al menos una vez al mes para cumplir con sus obligaciones de dictaminación y análisis legislativo. En este marco, Gaspar Ramírez precisó que la iniciativa ya fue puesta en práctica con la Comisión de Cultura, que deliberó en Tehuacán durante la inauguración de la temporada de Mole de Caderas, así como la próxima sesión de la Comisión de Educación, que se realizará por el centenario de la Escuela Normal Rural de Teteles.

El presidente del Congreso puntualizó que no se destinarán partidas especiales para los traslados, por lo que los diputados cubrirán los gastos de manera autónoma.

La propuesta, explicó Gaspar Ramírez, busca romper la falta de comunicación que prevalece entre el Poder Legislativo y las comunidades alejadas del centro estatal, y pretende que las comisiones parlamentarias se trasladen periódicamente para sesionar en distintos puntos del estado. “La intención es que la gente no nos vea como algo ajeno”, subrayó.

Adicionalmente, se realizará una rueda de prensa todos los martes por la mañana, en la que se explicarán los avances y actividades relevantes de las comisiones, abriendo los procesos legislativos a la sociedad y garantizando la transparencia de los trabajos parlamentarios.

