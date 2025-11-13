Jueves, noviembre 13, 2025
NoticiasPolítica

Congreso analiza dar plazo de hasta 2 años seis meses para que ayuntamientos paguen créditos fiscales que comprometan sus participaciones

El Congreso de Puebla plantea reformar el plazo legal para el pago de créditos fiscales municipales.
El Congreso de Puebla plantea reformar el plazo legal para el pago de créditos fiscales municipales. Foto: Es Imagen
Efraín Núñez

La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla propuso este jueves modificar el decreto que autoriza a los 217 ayuntamientos a solicitar créditos por hasta 2 mil 600 millones de pesos, para establecer como plazo máximo de pago hasta 937 días, es decir, dos años seis meses, desde la fecha de suscripción del contrato. Esta reforma busca definir plazos claros para el cumplimiento de adeudos fiscales y garantizar que los financiamientos se liquiden dentro del periodo constitucional de las administraciones municipales.

La iniciativa presentada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local plantea adherir una especificación temporal al decreto vigente, facilitando que los ayuntamientos tengan certeza sobre la fecha límite para cumplir con el pago de los empréstitos adquiridos durante la actual gestión.

Hasta ahora, el decreto aprobado en marzo permitía que los 217 municipios pudieran solicitar créditos por hasta 2 mil 600 millones de pesos, pero sólo exigía que la deuda no excediera el periodo de gobierno en curso. Con la nueva propuesta, se fija el límite de 937 días contados a partir de la firma del contrato o desde la primera disposición de recursos, lo que equivaldría a dos años y seis meses. Esta modificación busca que los ayuntamientos precisen en sus acuerdos el plazo máximo exacto, junto con la fecha de vencimiento de cada financiamiento.

Puedes leer: Analiza el Congreso permitir a los ayuntamientos endeudarse con créditos hasta por 7 mil 300 mdp

Además, la reforma aclara que bajo ninguna circunstancia el pago podrá exceder el término constitucional de las administraciones municipales contratantes, fijando el 14 de octubre de 2027 como fecha de vencimiento para la liquidación de los créditos.

Cabe recordar que, en marzo pasado, el Congreso autorizó a los ayuntamientos solicitar créditos por más de 2 mil 600 millones de pesos. Sin embargo, en aquel decreto no se detallaba la cantidad de días para el vencimiento, aspecto que ahora se regulariza.

Según el decreto, el municipio de Puebla podría acceder a un límite de 777.7 millones de pesos por concepto de endeudamiento, mientras que Tehuacán tiene derecho a pedir hasta 101 millones de pesos. El resto de los municipios accedería a montos proporcionales y dependientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

El decreto vigente estipula que los empréstitos deberán formalizarse con instituciones crediticias del sistema financiero mexicano, seleccionando aquella que ofrezca las mejores condiciones de mercado. La garantía de pago de cada municipio es respaldada por los recursos que le corresponden del citado fondo federal.

Un mecanismo similar fue autorizado en 2023, cuando diversas administraciones municipales recurrieron a créditos bancarios a liquidarse antes de finalizar su periodo. Destaca el caso del exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quien solicitó 137 millones de pesos con Banobras para obras en el Centro Histórico, liquidando el adeudo al concluir su administración.

Te recomendamos: Diputados aprueban contratación de créditos hasta por 3 mil 235 mdp para los ayuntamientos

Temas

Más noticias

Nacional

Corte doblega a Salinas Pliego, deberá pagar deudas al SAT por más de 48 mil mdp

La Jornada -
Iván Evair Saldaña México. En apenas una hora con 38 minutos, sin debate y con posturas exclusivamente técnicas, la Suprema Corte de Justicia de la...
Nacional

Uso excesivo de antibióticos y automedicación aumentan resistencia antimicrobiana en México

La Jornada -
Ciudad de México. La resistencia antimicrobiana (RAM) es responsable de 1.27 millones de muertes al año a escala global, “cifra superior a la del...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Buscan que la SSP regule anexos de personas adictas en Puebla para evitar homicidios de internos

Efraín Núñez -
Andrés Villegas Mendoza, diputado local por Morena, presentó una iniciativa ante el Congreso de Puebla para que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sea responsable de...

Pozos pedirá al pleno del Congreso la comparecencia del edil de Huixcolotla tras asesinato de tres policías

Efraín Núñez -
La diputada local Delfina Pozos Vergara, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentará ante el pleno del Congreso de Puebla una solicitud formal para que...

Rectifican reforma que permitía a Universidad de Ciencias Policiales certificar a agentes de seguridad privada

Efraín Núñez -
El Congreso del estado dio marcha atrás a la reforma a la Ley de Seguridad Privada del estado de Puebla que establecía que el...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025