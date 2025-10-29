Dan paso a iniciativa para legislar sobre infancias trans, pero no hay fecha para aprobarla: Céspedes

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla dio trámite este miércoles a una iniciativa para reformar el Código Civil y reconocer los derechos de las infancias trans, aunque no existe fecha prevista para su aprobación. El proceso surge tres años después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Poder Legislativo local ajustar el marco legal.​

Mauricio Céspedes Peregrina, presidente de la comisión, subrayó que se trata de cumplir la sentencia derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 73/2021 y que el procedimiento será prolongado, ya que el área jurídica sigue trabajando en los detalles. Afirmó que no hay desacato a la resolución y que se valorarán minuciosamente los argumentos antes de someter la propuesta a votación.

Céspedes explicó que el análisis ha tardado porque la comisión recibió apenas la documentación formal. “No hay llamado de atención por parte de la Corte. La sentencia tiene tres años pero me otorgaron el visto apenas; apenas se ventiló”, expresó el legislador, militante de Morena.

En junio de 2024, la Suprema Corte reiteró la exigencia al Congreso local y estableció un plazo de 20 días hábiles para aprobar la reforma, advirtiendo sanciones en caso de incumplimiento. Desde marzo de 2022, el tribunal ya había solicitado avances, al considerar insuficientes las propuestas presentadas hasta ahora.

En la misma sesión, se designó a Nayeli Salvatori Bojalil como vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso, en reemplazo de Pavel Gaspar Ramírez, quien asumió la presidencia. Ana Laura Gómez Ramírez fue nombrada secretaria en funciones.

También hubo nuevos titulares en comisiones internas: Floricel González Méndez dirigirá Educación, y Elisa Limón Valderrábano fue designada para Vivienda, tras la salida de Laura Artemisa García Chávez como presidenta del Congreso.

El Pleno aprobó el presupuesto de egresos del Poder Legislativo para el ejercicio fiscal 2026, por 313.7 millones de pesos, mientras que la Auditoría Superior del Estado recibirá 247 millones. Ambos montos serán revisados en la discusión del paquete fiscal estatal.