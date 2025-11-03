Congreso local tiene hasta marzo de 2026 para legislar elección de jueces: Cruz

El Congreso de Puebla tiene como plazo máximo hasta marzo de 2026 para aprobar la legislación secundaria que regulará la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial del estado, confirmó Blanca Yassahara Cruz García, presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE). Esta legislación es indispensable para definir los lineamientos del proceso, así como los mecanismos y recursos necesarios para elegir a los integrantes del Poder Judicial, un proceso inédito en la entidad.

Cruz García precisó que, mientras el Congreso no apruebe dichas reglas, no es posible determinar el presupuesto requerido ni prever la instalación de los consejos locales o distritales que conducirán la elección. Destacó que todo está supeditado a las reformas pendientes, por lo que aún no se puede programar la organización de los comicios. “Con las reformas secundarias se sabrá cuáles cargos se van a elegir y en qué demarcaciones, porque de ello dependerá si los órganos transitorios a instalar serán municipales o distritales”, remarcó la consejera.

Recordó que la reforma constitucional que dio pie a la elección de jueces y magistrados incluyó un calendario que marca la aprobación de las leyes complementarias no más allá de marzo de 2026. Los ordenamientos que deben ser reformados incluyen los que regulan el funcionamiento del Poder Judicial local y el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (Coipep), pues en estos actualmente no se contempla que el IEE deba organizar la elección de jueces y magistrados.

De acuerdo con la presidenta del IEE, en 2027 Puebla celebrará comicios para elegir presidentes municipales, diputados locales y, por primera vez, jueces y magistrados. Mientras no exista esta normatividad, la organización electoral en este rubro permanece sin directrices claras.