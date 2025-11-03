Lunes, noviembre 3, 2025
NoticiasPolítica

Congreso local tiene hasta marzo de 2026 para legislar elección de jueces: Cruz

El Congreso de Puebla deberá definir antes de marzo de 2026 las reglas para elegir jueces.
El Congreso de Puebla deberá definir antes de marzo de 2026 las reglas para elegir jueces. Foto: Es Imagen
Efraín Núñez

El Congreso de Puebla tiene como plazo máximo hasta marzo de 2026 para aprobar la legislación secundaria que regulará la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial del estado, confirmó Blanca Yassahara Cruz García, presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE). Esta legislación es indispensable para definir los lineamientos del proceso, así como los mecanismos y recursos necesarios para elegir a los integrantes del Poder Judicial, un proceso inédito en la entidad.

Cruz García precisó que, mientras el Congreso no apruebe dichas reglas, no es posible determinar el presupuesto requerido ni prever la instalación de los consejos locales o distritales que conducirán la elección. Destacó que todo está supeditado a las reformas pendientes, por lo que aún no se puede programar la organización de los comicios. “Con las reformas secundarias se sabrá cuáles cargos se van a elegir y en qué demarcaciones, porque de ello dependerá si los órganos transitorios a instalar serán municipales o distritales”, remarcó la consejera.

Recordó que la reforma constitucional que dio pie a la elección de jueces y magistrados incluyó un calendario que marca la aprobación de las leyes complementarias no más allá de marzo de 2026. Los ordenamientos que deben ser reformados incluyen los que regulan el funcionamiento del Poder Judicial local y el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (Coipep), pues en estos actualmente no se contempla que el IEE deba organizar la elección de jueces y magistrados.

De acuerdo con la presidenta del IEE, en 2027 Puebla celebrará comicios para elegir presidentes municipales, diputados locales y, por primera vez, jueces y magistrados. Mientras no exista esta normatividad, la organización electoral en este rubro permanece sin directrices claras.

Temas

Más noticias

Nacional

Ciberataques bancarios en México: 111 mil bloqueos, reporta Kaspersky

La Jornada -
Julio Gutiérrez Ciudad de México. Entre agosto de 2024 y junio de 2025, en México se bloquearon 111 mil ciberataques que tenían como objetivo robar...
Internacional

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a ex jefa de gabinete de Castillo

La Jornada -
Reuters Lima. El gobierno peruano decidió romper relaciones diplomáticas con México, que inició un proceso para otorgar asilo a una exprimera ministra del país sudamericano,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Aprueba Pleno del Congreso cambios en la integración de la Mesa Directiva y Comisiones

La Redacción -
En sesión ordinaria, el Pleno de la LXII Legislatura aprobó el acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para la sustitución de...

Dan paso a iniciativa para legislar sobre infancias trans, pero no hay fecha para aprobarla: Céspedes

Efraín Núñez -
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla dio trámite este miércoles a una iniciativa para reformar el Código Civil...

Rechaza Presidencia acuerdo fiscal con Grupo Salinas; “si quieren pagar, paguen”: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la existencia de un acuerdo fiscal entre Grupo Salinas y el Servicio de Administración...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025