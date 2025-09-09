Martes, septiembre 9, 2025
En octubre, Congreso emitirá convocatoria para nombrar a nuevo titular de la ASE: García

Congreso del estado emitirá en octubre convocatoria para titular de la ASE; Teomitzi podría ser ratificado. Foto: Es Imagen
Efraín Núñez

En octubre próximo, el Congreso del estado emitirá la convocatoria para elegir al nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), informó Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo local. La legisladora expuso que Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, quien actualmente es encargado de despacho, está facultado para contender en el proceso de selección.

La presidenta subrayó que, ante la ausencia de un titular en la ASE, es prioritario que la LXII Legislatura concrete la designación mediante una convocatoria pública y abierta.

“Es un momento adecuado, quizá este siguiente mes de octubre podamos emitir la convocatoria. No ha habido titular y es necesario que ya se tenga a uno electo en un proceso abierto”, puntualizó García Chávez.

Respecto a la posible ratificación del funcionario, García Chávez destacó el desempeño de Teomitzi Sánchez en la revisión y dictaminación de cuentas públicas, pues ha cumplido de manera eficiente con los pendientes, mientras la legislatura ha avanzado en temas de fiscalización de entes obligados. “El actual auditor podría ser ratificado. Ha hecho un extraordinario trabajo y tendría derecho a postularse de nuevo para el cargo, dependiendo de su interés”, sostuvo.

Teomitzi Sánchez asumió el cargo de encargado de despacho en octubre de 2023, luego de la renuncia de Amanda Gómez Nava. Antes de la designación, fungía como auditor especial de Evaluación de Desempeño tras incorporarse a la ASE días antes, y su experiencia incluye el cargo de subsecretario de Planeación en el gobierno estatal encabezado por el exmandatario panista Antonio Gali Fayad.

