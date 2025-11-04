Martes, noviembre 4, 2025
Congreso local tiene hasta marzo de 2026 para legislar elección de jueces: Cruz

Se determinará el presupuesto para realizar los comicios

El Congreso de Puebla deberá definir antes de marzo de 2026 las reglas para elegir jueces.
Efraín Núñez

El Congreso de Puebla tiene como plazo máximo hasta marzo de 2026 para aprobar la legislación secundaria que regulará la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial del estado, confirmó Blanca Yassahara Cruz García, presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE). Esta legislación es indispensable para definir los lineamientos del proceso, así como los mecanismos y recursos necesarios para elegir a los integrantes del Poder Judicial, un proceso inédito en la entidad.

Cruz García precisó que, mientras el Congreso no apruebe dichas reglas, no es posible determinar el presupuesto requerido ni prever la instalación de los consejos locales o distritales que conducirán la elección. Destacó que todo está supeditado a las reformas pendientes, por lo que aún no se puede programar la organización de los comicios. “Con las reformas secundarias se sabrá cuáles cargos se van a elegir y en qué demarcaciones, porque de ello dependerá si los órganos transitorios a instalar serán municipales o distritales”, remarcó la consejera.

Recordó que la reforma constitucional que dio pie a la elección de jueces y magistrados incluyó un calendario que marca la aprobación de las leyes complementarias no más allá de marzo de 2026. Los ordenamientos que deben ser reformados incluyen los que regulan el funcionamiento del Poder Judicial local y el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (Coipep), pues en estos actualmente no se contempla que el IEE deba organizar la elección de jueces y magistrados.

De acuerdo con la presidenta del IEE, en 2027 Puebla celebrará comicios para elegir presidentes municipales, diputados locales y, por primera vez, jueces y magistrados. Mientras no exista esta normatividad, la organización electoral en este rubro permanece sin directrices claras.

En junio de este año se eligieron 17 magistrados de circuito y 13 jueces de distrito para Puebla al realizarse la primera elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.

Al concluir dicha votación, los integrantes del Consejo Local del INE en Puebla subrayaron que aunque las anomalías detectadas en la elección judicial no superaron el 1 por ciento de la votación, no se pueden pasar por alto faltas como el llenado de urnas, intimidación a funcionarios de casilla y manipulación de materiales electorales, que llevaron a la anulación de algunas casillas en el caso de Puebla, registradas durante el proceso electoral del 1 de junio.

Los consejeros expusieron que evitar que se incurra en estas prácticas, así como aumentar la participación del 13 por ciento, serán los retos de las próximas elecciones.

Edgar Humberto Arias Alba, presidente del Consejo Local, destacó que a pesar de que el INE mostró plena capacidad institucional aún en los contextos más adversos en Puebla, en el órgano electoral no se sienten satisfechos con lo ocurrido en el proceso electoral.

