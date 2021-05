Cumple el Congreso casi un año sin discutir la iniciativa de ley para personas desaparecidas, que presentó colectivo

Casi un año transcurrió desde que familiares de personas en Puebla, académicos y especialistas presentaron al Congreso local una iniciativa para aprobar una ley que otorgue certeza jurídica a familiares de desaparecidos, sin que hasta ahora el tema se haya discutido.

Este lunes, integrantes del Colectivo Voz de los Desaparecidos realizaron una protesta este lunes en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el marco del festejo del “Día de las Madres”, para exigir justicia a las autoridades para las progenitoras que no han podido encontrar a sus hijos.

Ahí los activistas dieron a conocer que la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidades (ONU) para los Derechos Humanos en México instó al Congreso de Puebla a aprobar la Ley de Desaparición a fin de dar certeza jurídica a las familias de las personas que han sido reportadas como no localizadas.

- Anuncio -

María Luisa Barojas, representante del Colectivo Voz de los Desaparecidos, leyó un oficio enviado al Poder Legislativo por parte de Guillermo Fernando Maldonado Castro, representante en México del Alto Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en el que se pide a los legisladores que analicen la propuesta de iniciativa de ley que fue presentada en junio de 2020.

En su intervención durante la protesta, María Luisa Barojas, representante del colectivo, leyó un oficio enviado al Poder Legislativo por parte de Guillermo Fernando Maldonado Castro, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La activista celebró que la agrupación esté acompañada por una organización internacional en su exigencia de que en Puebla se apruebe la Ley de Desaparición en Puebla, pues acusó que los legisladores han hecho caso omiso a su petición.

“La ONU-DH alienta al Congreso de Puebla a profundizar mediante la más amplia convocatoria a especialistas, universidades, organismos públicos a aprobar lo más pronto posible la iniciativa”, se indica en el documento dirigido a los legisladores poblanos.

La activista celebró que la agrupación esté acompañada por una organización internacional en su exigencia de que en Puebla se apruebe la Ley de Desaparición en Puebla, pues acusó que los legisladores han hecho caso omiso a su petición.

La propuesta en cuestión, fue elaborada por el Colectivo en colaboración con especialistas de la Universidad Iberoamericana (Ibero) y tiene como fin dar certeza jurídica a las familias de las personas que no han podido ser localizadas, pues no tienen un estatus de vivas o muertas y no es posible realizar trámites como solicitar la custodia de sus hijos.

Debe subrayarse que a nivel federal existe una normativa que cumple con tal fin, pero esta no ha sido homologada en el estado, desde 2017.

En la manifestación participaron madres de desparecidos que, con llanto, pidieron a las autoridades de la FGE agilizar las investigaciones para dar con el paradero de las personas desaparecidas, entre quienes se encuentran sus hijos.

“Seguimos siendo víctimas de la impunidad de esta institución, pero no nos vamos a ir a llorar a nuestras casas, no nos vamos a quedar llorando en nuestras camas, vamos a seguir alzando la voz hasta que la dignidad, la verdad y la justicia se haga costumbre en Puebla”, sentenciaron.