Miércoles, agosto 13, 2025
NoticiasPolítica

Congreso del estado obligará a directivos de Concesiones Integrales a comparecer cada tres meses: García

La presidenta del Congreso del estado afirmó que será aprobada la propuesta que hizo para que la empresa informe sobre sus acciones por lo menos cada tres meses

Congreso del estado obligará a directivos de Concesiones Integrales a comparecer cada tres meses: García. Foto ES IMAGEN
Efraín Núñez

La presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, adelantó que la iniciativa para citar cada tres meses a Concesiones Integrales será avalada por el pleno legislativo. Durante una entrevista, García Chávez detalló que la comparecencia trimestral se mantendrá vigente hasta que se resuelva el problema de abastecimiento de agua, aunque aún no se define si se tratará de un exhorto formal o si será integrada como reforma a la ley del agua estatal.

Subrayó la necesidad de analizar las acciones legales posibles por parte del Congreso para evitar que contratos leoninos como el actual vuelvan a repetirse, pues representan un riesgo a los derechos humanos, particularmente al acceso al agua. García Chávez enfatizó que el Legislativo tiene la responsabilidad de fortalecer la supervisión y garantizar que concesiones futuras respeten el interés público.

En cuanto a la comisión especial destinada a examinar los términos contractuales y las operaciones de la empresa, la legisladora explicó que, a diez meses de plantearse su creación, el análisis sigue en curso en el Congreso estatal. La presidenta reconoció la importancia de que la junta de gobierno continúe siendo espacio de diálogo y planteó que la iniciativa —originada por la diputada Delfina Pozos— puede ser fortalecida para definir claramente sus alcances y condiciones.

La legisladora expuso que “la empresa comparecerá cada tres meses. La estaremos pasando, van a estar compareciendo hasta que se resuelva el problema.” Así, el Congreso estatal busca ejercer su facultad de vigilancia para que la empresa tome medidas efectivas contra el desabasto, en tanto se discuten mecanismos más sólidos para evitar que situaciones similares se repitan con nuevas concesiones, acotó.

