Congreso del estado obligará a directivos de Concesiones Integrales a comparecer cada tres meses: García

La presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, adelantó que la iniciativa para citar cada tres meses a directivos de Concesiones Integrales será avalada por el pleno legislativo. Durante una entrevista, García Chávez detalló que la comparecencia trimestral se mantendrá vigente hasta que se resuelva el problema de abastecimiento de agua, aunque aún no se define si se tratará de un exhorto formal o si será integrada como reforma a la ley del agua estatal.

Subrayó la necesidad de analizar las acciones legales posibles por parte del Congreso para evitar que contratos leoninos como el actual vuelvan a repetirse, pues representan un riesgo a los derechos humanos, particularmente al acceso al agua. Laura Artemisa García Chávez enfatizó que el Legislativo tiene la responsabilidad de fortalecer la supervisión y garantizar que concesiones futuras respeten el interés público.

En cuanto a la comisión especial destinada a examinar los términos contractuales y las operaciones de la empresa, la legisladora explicó que, a diez meses de plantearse su creación, el análisis sigue en curso en el Congreso estatal. La presidenta reconoció la importancia de que la junta de gobierno continúe siendo espacio de diálogo y planteó que la iniciativa –originada por la diputada Delfina Pozos– puede ser fortalecida para definir claramente sus alcances y condiciones.

La legisladora expuso que “la empresa comparecerá cada tres meses. La estaremos pasando, van a estar compareciendo hasta que se resuelva el problema.” Así, el Congreso estatal busca ejercer su facultad de vigilancia para que la empresa tome medidas efectivas contra el desabasto, en tanto se discuten mecanismos más sólidos para evitar que situaciones similares se repitan con nuevas concesiones, acotó.

El pasado 11 de agosto, La Jornada de Oriente publicó que la Comisión especial del Congreso del estado para revisar los términos del contrato firmado hace 12 años y dar seguimiento a las acciones de Concesiones Integrales suma 10 meses de ser una promesa, debido a que no se ha creado.

Delfina Pozos Vergara, diputada local por el PRI, recordó que este órgano deliberativo no se ha conformado pese a haber recibido el respaldo por parte de la presidenta del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, lo que imposibilita la revisión a las acciones de la empresa.

La declaración de Delfina Pozos se corrobora en el portal de Internet del Poder Legislativo local, donde tras una revisión se constató que es inexistente este órgano deliberativo.

También puedes ver: Comisión especial del Congreso para revisar a Concesiones Integrales suma 10 meses siendo una simple promesa

En 2024, la promesa de campaña de los actuales legisladores locales de la 4T fue la de echar abajo la concesión por resultar desfavorable para los más de 400 mil usuarios en la ciudad de Puebla.

Por eso cuando inició la LXII Legislatura local la postura de la fracción mayoritaria fue la de revisar los términos de la concesión para hacerlos públicos.

Dicha posición cambió cuando el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que echar abajo la concesión tendría un costo superior a los 7 mil millones de pesos por las penalizaciones que exigiría la firma.

A partir de ese momento, entre los diputados locales de Morena y sus aliados del PVEM y PT se comenzó a evitar el tema y nunca se consumó la promesa hecha por la presidenta del Congreso realizada en octubre de 2024.