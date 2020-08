Congreso de Puebla violó mi derecho de defensa, denuncia regidor de Tehuacán

El regidor Alejandro Villarreal Hernández denunció que el Congreso de Puebla violó su derecho a defenderse en el proceso que abrió ese poder del Estado para determinar si desaparece al ayuntamiento de Tehuacán, ya que lo citó a comparecer sin la anticipación requerida y no le dio a conocer las razones por las cuales pretende revocarle el mandato a él y al resto de los integrantes del cabildo.

El viernes pasado inició las acciones jurídicas para defenderse, consistentes en la presentación de un incidente de nulidad ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con el que busca dejar sin efectos las dos audiencias a las que fueron convocadas las autoridades municipales por parte de ese órgano legislativo.

De no tener una respuesta favorable de la Comisión de Gobernación, adelantó que promoverá un juicio de amparo para que el Poder Judicial de la Federación revise la actuación de los diputados.

El 6 de julio pasado la legisladora del PRI Rocío García Olmedo alertó la posibilidad de que el proceso de desaparición del ayuntamiento de Tehuacán se viniera abajo, porque la Comisión de Gobernación convocó a las autoridades a comparecer para su defensa el 13 de julio, sin conceder los cinco días hábiles que marca la ley.

Villareal expuso que la Comisión de Gobernación intentó subsanar el error emitiendo un segundo citatorio para una audiencia que se realizó el 23 de julio, pero en éste dijo que no se expusieron las razones por las cuales el Congreso analiza desaparecer al ayuntamiento para instalar al frente del mismo a un concejo ciudadano. “Si no conozco los motivos, ¿cómo me puedo defender?”, cuestionó el regidor en entrevista con La Jornada de Oriente.

Asimismo, indicó una conducción errónea del proceso por parte de la presidente de la Comisión de Gobernación, la diputada de Morena Vianey García Romero, quien ha dejado entrever su propensión a la extinción del ayuntamiento al acusar que los regidores incurrieron en usurpación de funciones durante la ausencia del edil Felipe Patjane Martínez.

Señaló que García Romero no es autoridad competente para realizar ese tipo de juicios, por lo que sería un error del Congreso emitir la declaratoria de desaparición con base en ese razonamiento.

Aclaró que él nunca estuvo de acuerdo en que los regidores integraran una comisión especial de transición para asumir facultades del presidente municipal, por lo que se mantuvo al margen de las decisiones que se tomaron en ese órgano, sin embargo, consideró que eso no es motivo para disolver un ayuntamiento ya que éste funciona y no existen problemas de ingobernabilidad en el municipio.

