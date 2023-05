Congreso de Puebla hace oídos sordos ante llamados a despenalizar el aborto que han hecho la SCJN, Conavim y Olga Sánchez Cordero

El Congreso de Puebla se niega a garantizar la despenalización del aborto, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó en 2021 que es inconstitucional mantener la sanción de cárcel y los diputados recibieron en 2022 un llamado a eliminar esa pena, de parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

El 29 de mayo la senadora de Morena Olga Sánchez Cordero, extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob) del país y exministra del máximo tribunal de justicia de México, pidió a los representantes populares del estado cumplir con la reforma pendiente, para que deje de criminalizarse a las mujeres, sin embargo, no hubo cambios en la postura del Poder Legislativo.

Eduardo Castillo López, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y líder de la bancada mayoritaria de Morena, respondió al día siguiente, 30 de mayo, que la despenalización está bajo análisis, porque existen voces a favor y en contra que se necesitan procesar, discurso que ha repetido cada vez que aborda el tema desde que se instaló al frente del Congreso en diciembre pasado.

También insistió que la reforma tiene que recibir el respaldo de los 41 diputados estatales, para que pueda ser aprobada, pese a que la legisladora de Morena Yolanda Gámez Mendoza afirmó que sólo se necesita el aval de 20.

A su vez, el coordinador del grupo legislativo del PT, Antonio López Ruiz, coincidió con Olga Sánchez en que el Congreso tiene que modificar el Código Penal de Puebla, para no sancionar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, pero aclaró que no depende de él la aprobación de la reforma, porque encabeza una bancada de cinco integrantes.

Hay respeto por el derecho a la vida, dice Castillo

Eduardo Castillo descartó que los pronunciamientos a favor de la despenalización del aborto generen presión sobre el Congreso, porque existe “respeto por el derecho a la vida”, expresión que usan los grupos de ultraderecha para manifestarse en contra de que la interrupción legal del embarazo avance en Puebla.

“No hay ninguna presión, sí un respeto por el derecho a la vida. Muchos están a favor, muchos están en contra, tenemos que ser muy responsables de lo que legislamos las diputadas y diputados y pronto les daremos noticias sobre este tema”, enfatizó el morenista.

No es la primera vez que Eduardo Castillo deja entrever su simpatía por el movimiento que se opone a la despenalización del aborto, ya que el 28 de febrero propuso someter la iniciativa a revisión de diferentes grupos, incluidos los religiosos que reprueban la interrupción de embarazos por ser contraria a su dogma.

Ese mismo 28 de febrero, Castillo justificó que el Congreso mantenga una sanción de hasta un año de cárcel para la mujer que decide abortar, en que el fallo de la SCJN del 7 de septiembre de 2021 no ordenó explícitamente a los diputados poblanos hacer correcciones.

El llamado de la titular de la Conavim, Fabiola Alanís Sámano, al Congreso local para que despenalice el aborto lo efectuó el 29 de septiembre de 2022.

“Se trata de garantizar los derechos para las mujeres, de no regatear, de no escatimar el derecho a decidir porque es esencial (…) el llamado a las y los legisladores es a que den el paso; los derechos no se negocian”, expresó la funcionaria en una entrevista con La Jornada de Oriente.