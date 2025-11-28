Viernes, noviembre 28, 2025
Congreso de Puebla alista reforma para frenar abusos de grúas y corralones en municipios

Elpidio Díaz afirmó que al Poder Legislativo llegan decenas de quejas por cobros de hasta 50 mil pesos por arrastre en Xoxlta, Coronango y Huejotzingo.

Efraín Núñez

Para 2026, el Congreso del estado de Puebla prepara una reforma a la Ley de Movilidad con el objetivo de frenar los abusos en el cobro de corralones municipales y servicios de arrastre de grúas, que en diversos casos alcanzan montos de hasta 50 mil pesos por trasladar un vehículo apenas unos kilómetros tras una infracción. Así lo informó el diputado Elpidio Díaz Escobar, presidente del órgano deliberativo del Congreso del estado, quien adelantó que se trabaja en una reglamentación específica para poner límites a estas prácticas.

El legislador de Fuerza por México señaló que al Congreso del estado llegan decenas de quejas ciudadanas por cobros excesivos, tanto de multas como de servicios de arrastre, particularmente en municipios conurbados como Xoxtla, Coronango y Huejotzingo, donde se han documentado casos de afectaciones económicas severas para las personas propietarias de vehículos. Subrayó que la intención es que la Ley de Movilidad establezca reglas claras, topes tarifarios y esquemas de supervisión que reduzcan la discrecionalidad en la actuación de autoridades de tránsito.

Díaz Escobar afirmó que en “la mayoría de los municipios” persiste una actuación abusiva de agentes de Vialidad y Tránsito, quienes, dijo, aplican infracciones y sanciones con criterios discrecionales y, en ocasiones, desproporcionados en relación con las faltas cometidas. Relató que personas afectadas han acudido directamente al Congreso a denunciar que, tras una infracción, sus unidades son remitidas a los corralones y quedan prácticamente “retenidas” hasta que cubren montos que consideran imposibles de pagar.

El diputado añadió que, además de las multas, el costo que imponen los corralones y las grúas se ha convertido en un negocio que golpea la economía de los automovilistas. Calificó a los operadores de estos servicios como “buitres” y “abusivos”, dada la manera en que fijan tarifas por recorridos de apenas tres o cuatro kilómetros, que llegan a traducirse en pagos de hasta 50 mil pesos por vehículo.

En este contexto, el presidente del órgano deliberativo sostuvo que “no es posible” que continúen estos cobros, por lo que consideró urgente contar con una reglamentación actualizada en 2026 que proteja a las personas usuarias de la vía pública. Aseguró que la reforma a la Ley de Movilidad buscará evitar que los corralones y las grúas se utilicen como mecanismo de castigo económico desmedido y que, en cambio, las sanciones respondan a criterios de legalidad, proporcionalidad y transparencia.

