Anuncia el Congreso de Puebla que avalará matrimonios igualitarios en 2020

El Congreso de Puebla aprobará los matrimonios igualitarios e iniciará la revisión de la despenalización del aborto dentro de las 12 semanas de gestación el próximo año, anunció el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla.

En entrevista, Biestro adelantó que pedirá la colaboración de la Comisión de Derechos Humanos del estado (CDH), que preside Félix Cerezo Vélez, en la revisión de ambos temas.

Explicó que el Congreso se negó a abordar las propuestas este año para que la sociedad no percibiera un intento de “albazo” de los diputados de Morena, a los que coordina, quienes son afines a ese tipo de iniciativas y son mayoría en el Poder Legislativo.

Ante la advertencia que realizó el titular de la CDH, de que promoverá una acción de inconstitucionalidad para que el Congreso avale los matrimonios igualitarios, Biestro dijo que no será necesario pues es una medida ya avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Legislativo actuará en consecuencia.

Sobre la despenalización del aborto, acotó que se tomará en cuenta la opinión de los ciudadanos con la realización de foros de consulta que se organizarán a inicios de 2020.

Descartó las propuestas en octubre pasado

El Congreso de Puebla negó los matrimonios igualitarios, así como legalizar la suspensión del embarazo en octubre pasado, en la aprobación de reformas al artículo 294 del Código Civil y al 342 del Código Penal.

Las modificaciones se presentaron para cumplir con las acciones que trajo aparejadas la Alerta por Violencia de Género (AVG) que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) el 8 de abril para 50 municipios del estado, en los que se encuentra incluida la capital.

La reforma al artículo 342 del Código Penal consistió en reducir la sanción máxima de cárcel para la mujer que aborte de cinco a un año de cárcel, aunque mantuvo la pena corporal mínima a seis meses. Asimismo, eliminó las tres atenuantes que existían para el delito de aborto de no tener mala fama, no haber ocultado el embarazo y no ser fruto de una unión fuera del matrimonio.

En relación a la reforma al artículo 294 del Código Civil de Puebla, el Congreso eliminó de la descripción del matrimonio el objetivo de “perpetuar la especie”; sin embargo, mantuvo el concepto de que se trata de un contrato civil entre un solo hombre y una sola mujer, descartando la unión entre personas del mismo sexo.

De los 13 legisladores que conforman la bancada de Morena, solo Estefanía Rodríguez Sandoval y Rafaela Vianey García Romero se opusieron a los dictámenes: votaron en contra de la modificación al Código Civil; y en abstención, en el caso de la enmienda al Código Penal.