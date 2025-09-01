Lunes, septiembre 1, 2025
NoticiasEstado

Congreso abre investigación contra extitular de la ASE por adquisición de vehículo blindado por 2.8 mdp

La Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación informó este viernes que se abrieron pesquisas por esta anomalía durante el periodo de Amanda Gómez

El Congreso del estado abrió una investigación contra Amanda Gómez Nava tras detectar una adquisición irregular de un vehículo blindado
El Congreso del estado abrió una investigación contra Amanda Gómez Nava tras detectar una adquisición irregular de un vehículo blindado
Efraín Núñez

El Congreso del estado abrió una investigación formal contra Amanda Gómez Nava, exauditora Superior del Estado, tras detectar la presunta adquisición irregular de un vehículo blindado por 2.89 millones de pesos y la compra por adjudicación directa de alimentos por 984 mil 471.12 pesos, durante su administración. La decisión fue informada este viernes por la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación del Legislativo local, que reportó la apertura de las pesquisas sobre estos hechos, derivadas de la revisión financiera realizada a la Auditoría Superior del Estado (ASE) durante 2023.

Según el dictamen presentado en sesión del órgano deliberativo, la investigación involucra a la exfuncionaria y al menos otras cuatro personas, cuyos nombres se mantienen bajo reserva por la confidencialidad de la indagatoria. El informe detalla que la compra del vehículo blindado Chevrolet Tahoe, con nivel de protección III plus, se realizó el 18 de mayo de 2023 con la firma “SUMACORTEC, S.A. de C.V.”, mediante adjudicación directa, sin que se presentara el dictamen de excepción a la licitación pública, bitácoras de combustible ni documentación que acreditara al responsable del resguardo de la unidad. Por ello, la Comisión observó la falta de cumplimiento en el ejercicio de los recursos públicos.

Te puede interesar: Amanda Gómez Nava es designada titular de la ASE por siete años

La irregularidad fue denunciada formalmente ante la Unidad Técnica de ese órgano el 25 de julio de 2025, mientras que el vehículo permanece bajo resguardo del Congreso del Estado en espera de la conclusión de la indagatoria. Asimismo, la investigación abarca la contratación de un servicio de alimentos para el personal por 984 mil 471.12 pesos, correspondiente al periodo de la exauditora, con un contrato fechado el 16 de febrero y un convenio modificatorio del 14 de abril de 2023.

En ese procedimiento, la Unidad Técnica constató la ausencia de dictamen de excepción a licitación, actas del comité de adquisiciones y la documentación necesaria para la inscripción del proveedor al padrón correspondiente. De acuerdo con el informe, la contratación debió realizarse bajo el esquema de invitación a cuando menos tres proveedores, y no mediante adjudicación directa. Norma Estela Pimentel Méndez, diputada por el PVEM, e integrante de la comisión afirmó que de confirmarse la gravedad de las irregularidades, podrían derivar en acciones penales o en la inhabilitación de los implicados.

También puedes leer: ASE profundiza investigaciones contra la extitular Amanda Gómez

Este medio de comunicación publicó en enero pasado que la Auditoría Superior del Estado (ASE) amplió por tiempo indefinido la revisión que realiza sobre el estado en que dejó a la ASE la extitular Amanda Gómez Nava, previó a la presentación de su renuncia al cargo el 26 de octubre pasado.

La titular de la Unidad Técnica de ese órgano fiscalizador de recursos públicos, Rosa Maritza Vergara Gámez, informó la prórroga a la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación del Congreso local.

En entrevista, Maritza Vergara explicó que el objetivo de alargar el proceso es que los nuevos funcionarios de la ASE cuenten con el tiempo suficiente para que no haya omisiones en su revisión y entreguen a la unidad “dictámenes completos”.

Temas

Más noticias

Internacional

Venezuela alista defensa si EU “pone un pie” en su territorio

La Jornada -
Sputnik Caracas. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, afirmó este domingo que su país se prepara para luchar, en el caso de que EU...
Nacional

Persiste desacuerdo entre Morena y PAN en elección de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

La Jornada -
Enrique Méndez y Georgina Saldierna Ciudad de México. El diálogo entre las bancadas de Morena y del Partido Acción Nacional no ha decantado en un acuerdo...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Presidenta del Congreso local se reúne con juventudes de Morena

Efraín Núñez -
Este fin de semana Laura Artemisa García Chávez, presidenta del Congreso del estado, se reunió con las juventudes de Morena al asistir a la...

Congreso abre investigación contra extitular de la ASE por adquisición de vehículo blindado por 2.8 mdp

Efraín Núñez -
El Congreso del estado abrió una investigación formal contra Amanda Gómez Nava, exauditora Superior del Estado, tras detectar la presunta adquisición irregular de un...

No será obligatoria la comparecencia de directivos del SOAPAP y Concesiones Integrales ante el Congreso

Efraín Núñez -
La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Puebla aprobó este miércoles que las comparecencias de directivos del Sistema Operador de Agua Potable...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025