Mientras escribo estas líneas, nuestros estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Puebla y de otras universidades del Estado, realizan un paro en diferentes unidades académicas y marchan para exigir al gobierno del Estado que garantice la seguridad de los miembros de la comunidad universitaria. La inseguridad de los universitarios -que se extiende por cierto a todos los Complejos Regionales al interior del Estado- tiende raíces profundas en la historia de la entidad, pero se ha recrudecido en las últimas administraciones, incluyendo la actual. Ni Marín, ni Moreno Valle, ni Gali lograron poner un alto al flagelo de la inseguridad que afecta no sólo a los universitarios sino a la ciudadanía en general. Incluso, pesan sobre varios de ellos, investigaciones que apuntan a su participación en aquello que ellos mismos decían combatir. Celebro el movimiento universitario y espero que haya respuesta del gobierno a las justas demandas estudiantiles, entre ellas el esclarecimiento de los homicidios de los estudiantes Francisco Javier Tirado Márquez, José Antonio Parada Cerpa y Ximena Quijano Hernández, lo mismo que del chofer de Uber José Manuel Vital. Esto, por supuesto, se añade al clima de inseguridad que vive el país donde, el incremento exponencial de feminicidios en el país en los últimos años, motivó que diversas organizaciones promovieran un día sin mujeres, acontecimiento programado para el próximo 9 de marzo. De igual manera, estos movimientos se suman a las condenas que desde múltiples espacios han surgido para denunciar el asesinato de líderes de causas ambientalistas, de periodistas, de activistas y de personas en general, que son víctimas de la guerra emprendida desde el gobierno calderonista contra el narcotráfico y que llega hasta nuestros días con macabras estadísticas. No, no estamos bien en nuestro país y queda mucho por hacer.

Lo más terrible es la velocidad con la que se han sucedido numerosos acontecimientos que han movilizado a la ciudadanía en pronunciamientos diversos, lo mismo virtuales que presenciales, por lo que cuesta trabajo comprender a qué o quiénes pertenecen, si responde a causas reales o a intereses oscuros. Tal confusión se torna cada vez más espesa y puede llegar a tener consecuencias catastróficas para las luchas sociales posteriormente. Por ejemplo, actualmente hay procesos electorales en numerosas unidades académicas de la Universidad para designar a directores y directoras. Hace unos días, hubo un paro en la Facultad de Psicología por parte de algunos de sus estudiantes que argumentaban irregularidades en el proceso de esa Facultad. Finalmente, negociaron con las autoridades universitarias y se liberaron las instalaciones. Empero, cuando se realizó la convocatoria desde la Facultad de Medicina para realizar el paro general de la Universidad, tanto algunos representantes del movimiento de Psicología como de otros en la Universidad que han realizado paros anteriores, lo descalificaron al tildarlo de “institucional”. Esto se sustenta en la idea de que se trata de un pleito entre el Gobernador del Estado y el Rector de la Autónoma sin que haya una evidencia concreta al respecto. Claro está que tal versión es comprensible a partir de la confusión de la que hablo. Sea como sea, la realidad es clara: los estudiantes fueron asesinados, la inseguridad en torno a las diferentes sedes de la Universidad es patente, así como el hartazgo de los estudiantes. Pienso que sería muy desafortunado que la causa real de la reprobación del movimiento fuera solamente debido a que esas organizaciones no lo encabezan; pero lo peor sería que algunos grupos dentro de las mismas unidades -especialmente en aquellas donde hay elecciones- se colgaran de la oportunidad para, a manera de cuña, imponer condiciones aprovechando el movimiento estudiantil legítimo y pertinente.

Algo similar ocurre con la iniciativa del 9 de marzo. La idea se recibió con beneplácito por parte de numerosos grupos feministas y de la sociedad civil y logró que muchas organizaciones públicas y privadas, entre ellas universidades públicas y algunas dependencias gubernamentales, se adhirieran a la causa y declararan que no habrá consecuencias negativas para las mujeres que decidan integrarse a la iniciativa y que en sus organizaciones tomarán el espacio para sensibilizar a la población masculina sobre la problemática de la violencia ejercida hacia las mujeres. Sin embargo, conforme fue avanzando la convocatoria, no sólo vimos las lamentables declaraciones desde la Presidencia der la República y otros líderes cercanos ésta, sino también el espurio aprovechamiento de grupos de derecha y ultraderecha de la causa; también que muchas organizaciones feministas se mostraron molestas por la participación activa de las instituciones. La suspicacia tiene sentido si pensamos que, al ser institucionalizado el movimiento, podría perder su sentido original. Bien, pero hay que decir que no estamos en Islandia ni es 1975, nuestras condiciones son totalmente otras y debemos adaptarnos al momento actual. Lo dicho, la confusión que trae esta progresión vertiginosa de acontecimientos puede ser muy negativa, pero, con gusto puedo decir, que también logra evidenciar a malandrines que tienden a aprovecharse del río revuelto para forzar negociaciones y obtener beneficios, y deja en claro que los movimientos como sus causas, siempre serán complejos y su validez dependerá en gran medida de la honestidad y congruencia con la que se desenvuelvan. El tiempo dirá.