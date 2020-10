Conflictos varios y posible reactivación económica

La manifestación del Frente Anti López Obrador (Frenaaa, por sus siglas), el sábado 3 de este mes, fue de cerca de 20 mil personas, cifra muy alta por los enormes acarreos con dinero de empresas y movilizaciones diversas de grupos derechistas. Decir que fue de 130 mil personas es no sólo una exageración, sino una locura.

Hace tiempo algunos periodistas: Rogelio Hernández López y este tecleador, medimos la Plancha de la Constitución y en la misma no caben más de 70 mil personas, justísimas. Las imágenes que se difundieron aparentemente más impresionantes en ContraRéplica, el informativo de Héctor Serrano y dos ex miembros del Cisen, muestran que las pequeñas casas que ocupan el lugar siguen allí y no ocuparon ni siquiera todo el espacio del Zócalo.

Un miembro muy activo de esa organización, Rafael Loret de Mola, refutado por sus exageraciones y mala información en sus novelas- yo mismo lo hice porque incluyó mi nombre en uno de sus ladrillos y tuvo que rectificar- aseguran que su hijo Carlos, a quien en un momento insultó, salió de Televisa porque hay un acuerdo de Andrés Manuel con la empresa de Azcárraga por más de mil millones de pesos para evitar críticas. “Calumnia, que algo queda”.

El señor Francisco Martín Morena llamó a ahorcar o mejor quemar a los morenistas, en un programa de otro frenista, Pedro Ferriz de Cohn. Después rectificó y dijo que debería mandar al fuego a los simpatizantes de la organización de López Obrador. “La objetividad como signo de la literatura”, podrían decir algunos críticos.

Los conflictos en Morena no cesan, a pesar que ya se acordó que la (s)elección sea por una encuesta, en donde los aspirantes serán Porfirio Muñoz Ledo (cada vez más sarcástico) y Mario Delgado, quien va adelante en las encuestas y tiene los apoyos de Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.

Ante este controvertido y polémico cambio de dirigencia, el mismo tabasqueño ha dicho que ya basta de politiquería en bares y restaurantes y que hay mucho pueblo para tan poca dirigencia, lo que es un llamado bastante fuerte para todos sus adeptos.

No obstante, los enormes y graves problemas de Morena, ellos tienen 36 por ciento de apoyo en las encuestas, el PAN 14 y el PRI 10. Los otros andan por cuatro puntos y, curiosamente, la organización más crítica al actual régimen, el Movimiento Ciudadano, no llega a tres.

En las 15 elecciones que habrá para gobernador, sólo en Querétaro el PAN se perfila como el ganador, y en las demás puntea Morena, aunque en algunas su ventaja es muy pequeña.

Ello se puede ampliar porque la Consulta para juzgar a ex presidentes (sólo a Felipe Calderón y Peña Nieto porque en los anteriores casos las malas acciones ya prescribieron, al decir de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera), ello traerá más apoyo a López Obrador.

Aunque el jaleo que vimos para la desaparición de los 109 fideicomisos en el legislativo, donde el PT votó en contra, le traerá una pérdida significativa de apoyos al ejecutivo de quienes durante muchos años siguieron las movilizaciones y acciones del gran opositor al PRIAN.

Estamos en una encrucijada: las críticas y los rechazos a la 4T van creciendo entre sectores con dinero o influencia en las inversiones, aparte de grupos religiosos y que han perdido su empleo en esta época. Mientras hay, todavía, un apoyo importante de la mayoría de la población, sobre todo los agraviados con los anteriores regímenes corruptos, defraudadores y quienes esquilmaron al pueblo.

Cuidado, de seguir la polarización las cosas pueden descomponerse seriamente, a pesar de que hace días se firmó un convenio, muy limitado, para que la iniciativa privada (Consejo Coordinador Empresarial y Consejo Mexicano de Negocios) hagan acciones para reactivar la economía y proporcionar un número muy limitado de empleos (menos de 200 mil).

Urge no enfrentar más a una población que puede desbordarse en cualquier momento.

[email protected]

@jamelendez44