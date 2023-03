Conflictos internos en cabildo de Tlaxco podría generar problemas ante el SAT

Las diferencias que existen al interior del ayuntamiento de Tlaxco han generado diversas problemáticas, sobre todo, en el manejo, distribución y comprobación del presupuesto, al grado que la Comuna carece de firma electrónica y certificados de sellos digitales ante las autoridades hacendarías, lo que podría traer problemas a ese municipio.

A través de diversos oficios, remitidos al Congreso local por la tesorera de ese municipio, Alicia Cuamatzi Vázquez, dio cuenta de esa deficiencia que arrastra esa administración, pues no han podido timbrar la nómina ni reportar el pago de impuestos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El timbrado es el proceso de creación de un archivo electrónico, que informa al Sistema de Administración Tributaria, la realización de un pago de nómina. Debido a que este archivo contiene una firma o timbre fiscal único que valida su autenticidad, al proceso de generarlo se le conoce como de esa manera.

Sin embargo, debido a que el representante legal de Tlaxco, la síndica Fabiola Juárez Ríos, mantiene diferendos con el edil, Armando Flores López, desde hace unas semanas, el ayuntamiento se quedó sin las firmas electrónicas, debido a que éstas fueron canceladas sin previa notificación a la Comuna.

“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 D, 17 H, 18 del Código Fiscal de la Federación; 4 fracción XII, en concordancia con las Reglas contenidas en los numerales 2.2.13., 2.2.14 de la Resolución Miscelánea Fiscal Federal; y 42 fracción III de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Sindica Municipal la administración de la E Firma y certificados de sellos digitales, mismos que son herramientas fundamentales para la administración, generación, modificación y cancelación de comprobantes fiscales del municipio de Tlaxco. En esa tesitura, informo que, para realizar cualquier tipo de movimiento de los comprobantes fiscales, es necesario ingresar al portal del SAT, y para esto se requiere la E Firma, misma que se encuentra única y exclusivamente en resguardo de la síndica, a partir de la fecha 10 de marzo de 2023, hora 18:47:27, tal como se puede corroborar en el portal del SAT”, refiere en uno de los oficios.

Por ello, explicó que ninguna persona que no sea la síndica puede realizar esos trámites, y muestra de lo anterior es que, el pasado 21 de marzo, personal de la tesorería, ya no pudo emitir comprobante fiscal a la ciudadanía, por los pagos diversos que llegan a realizar, además de que “no se puede timbrar nómina y de paso no me han hecho línea de captura para realizar el pago por concepto de impuesto sobre la renta de sueldos y salarios del mes de febrero del año 2023, mismo que debió generarse la línea de captura el día 17 de marzo”.

Ante esta situación, y otras irregularidades, la tesorera se deslindó de cualquier responsabilidad y en su caso, mal uso de dicha firma electrónica, responsabilizando de ello, a la síndica municipal.