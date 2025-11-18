Martes, noviembre 18, 2025
Conflicto entre actual y anterior director, sería origen de inconformidades en el Tecnológico de Libres

Martín Hernández Alcántara

Un audio difundido en redes sociales por supuestos integrantes de la comunidad del Instituto Tecnológico Superior de Libres (ITSL) exhibió la confrontación entre el actual director José Alfonso Martagón Mirón y su antecesor, Juan Antonio González, la cual podría ser el origen de las inconformidades expresadas en redes sociales por miembros de la comunidad de dicho plantel.

En el mensaje, generado con Inteligencia Artificial y publicado en varios perfiles de Facebook, se enumeran presuntas irregularidades administrativas, deterioro de las condiciones laborales y deficiencias operativas en el centro de estudios, atribuidas a la actual gestión.

De acuerdo con el audio, el director solicitó a jefes de grupo y personal de mantenimiento una relación de carencias, pero “no se atendió prácticamente ninguna”. Algunas aulas, aseguran, pasaron semanas sin cortinas, proyectores o mobiliario adecuado. En ese contexto, estudiantes y trabajadores acusaron al jefe de mantenimiento, de trato déspota hacia alumnos y personal.

También denunciaron que quienes realizan limpieza reciben insumos insuficientes —“medio litro de cloro y cinco bolsas de basura para toda su área”— y que laboran bajo una supervisión constante que incluso les impide sentarse durante su jornada.

Otro señalamiento recurrente es la presencia de despidos presuntamente injustificados.

Según el audio, el director José Alfonso Martagón habría presionado a trabajadores para renunciar, removido jefaturas y limitado funciones académicas.

Entre las personas afectadas mencionaron “al jefe de carrera de Gestión Empresarial, Amaury, al contador Fabián, al licenciado Jared, y al anterior subdirector, quien ahora solo impartiría clases”.

A las irregularidades administrativas se suma la denuncia de que los 5 millones de pesos gestionados por la administración anterior para equipar laboratorios “aún no han sido aplicados”. El mensaje acusa que, en vez de adquirir mobiliario nuevo, solo se reparó el viejo.

Tras la difusión del audio, usuarios de Facebook respondieron con acusaciones en sentido contrario. Uno de ellos señaló que las denuncias “son promovidas por Juan Antonio” (González) —exdirector del ITSL— y que la administración actual “es mejor que la anterior”.

Afirmó incluso que Juan Antonio González “usaba personal de mantenimiento para construir su casa” y busca obtener recursos del Tecnológico “para financiar una campaña política”.

Otro comentario —con lenguaje ofensivo que fue suprimido para esta publicación— acusó a estudiantes y profesores de indisciplina y consumo de alcohol, desestimando las denuncias sobre falta de insumos o maltrato.

En su edición de hoy, La Jornada de Oriente, dio a conocer que el conflicto en el ITSL se hizo visible luego de que estudiantes protestaron en el plantel exigiendo atención a presuntos malos manejos administrativos, falta de insumos, deterioro del equipo y conductas de hostigamiento. 

Señalan que, pese a solicitar diálogo, la dirección no ha dado respuesta satisfactoria.

Los denunciantes del audio llamaron a estudiantes y personal a “organizarse de manera pacífica” y documentar irregularidades, advirtiendo que “la comunidad tiene memoria y registros”. También exigieron transparencia en el uso de recursos, equipamiento adecuado para aulas y laboratorios y el regreso de personal desplazado.

