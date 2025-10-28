Conflicto en colonias Manantiales de Tehuacán por el control del pozo de agua

Tehuacán. Mientras un grupo de vecinos de la colonia Manantiales solicitaron al gobierno de Tehuacán que les dote de red de agua potable y que el pozo de agua de la colonia sea administrado por el Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (OOSAPAT), otros vecinos se apostaron en la zona del pozo para advertir que no están dispuestos a cederlo para el organismo por considerar que la administración debe ser vecinal.

Eugenia Merino González expuso a las autoridades municipales que los vecinos se pusieron de acuerdo recientemente para que el OOSAPAT administre el pozo una vez que se haya tendido la red de agua para todas las viviendas de esa colonia, ya que actualmente no cuentan con ese servicio.

Indicaron que hasta el momento tienen que adquirir el agua a través de pipas, lo que implica un desgaste fuerte para las familias ya que pagan hasta más de mil pesos por cada viaje, por lo cual su intención es que con esa decisión se pueda dar solución definitiva a la escasez que enfrentan.

Sin embargo, otras personas expusieron su inconformidad en cuanto a la posibilidad de que sea el OOSAPAT el que administre el pozo, por la posibilidad de que se utilice para llevar agua a otros lugares incluso fuera de San Lorenzo, que es la junta auxiliar donde se ubica esa colonia.

Los opositores refirieron la existencia de problemas de abasto para las pipas que venden agua y el hecho de que el OOSAPAT está permitiendo que llenen en pozos del organismo, por lo cual expusieron su preocupación de que el pozo en disputa sea utilizado con ese fin.

Por lo anterior consideraron que se debe contar con un comité vecinal que sea el encargado de administrar el pozo y la distribución para los colonos, tal como se hace en la mayoría de las juntas auxiliares.

Debido al conflicto aun no se define con certeza cómo se manejará la administración del pozo, aunque el director del OOSAPAT, Julio Castillo, expuso que debe ser regulado y administrado por el organismo para garantizar que se maneje con legalidad y en beneficio de los usuarios.

