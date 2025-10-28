Lunes, octubre 27, 2025
NoticiasEstado

Conflicto en colonias Manantiales de Tehuacán por el control del pozo de agua

Mientras unos vecinos piden que sea administrado por el Oosapat, otros rechazan esa opción

Vecinos de la colonia Manantiales en Tehuacán se dividen por la administración del pozo: OOSAPAT o control vecinal
Vecinos de la colonia Manantiales en Tehuacán se dividen por la administración del pozo: OOSAPAT o control vecinal
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. Mientras un grupo de vecinos de la colonia Manantiales solicitaron al gobierno de Tehuacán que les dote de red de agua potable y que el pozo de agua de la colonia sea administrado por el Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (OOSAPAT), otros vecinos se apostaron en la zona del pozo para advertir que no están dispuestos a cederlo para el organismo por considerar que la administración debe ser vecinal.

Eugenia Merino González expuso a las autoridades municipales que los vecinos se pusieron de acuerdo recientemente para que el OOSAPAT administre el pozo una vez que se haya tendido la red de agua para todas las viviendas de esa colonia, ya que actualmente no cuentan con ese servicio.

Indicaron que hasta el momento tienen que adquirir el agua a través de pipas, lo que implica un desgaste fuerte para las familias ya que pagan hasta más de mil pesos por cada viaje, por lo cual su intención es que con esa decisión se pueda dar solución definitiva a la escasez que enfrentan.

Puedes leer: OOSAPAT libera permiso a transportistas para extraer agua de pozos municipales

Sin embargo, otras personas expusieron su inconformidad en cuanto a la posibilidad de que sea el OOSAPAT el que administre el pozo, por la posibilidad de que se utilice para llevar agua a otros lugares incluso fuera de San Lorenzo, que es la junta auxiliar donde se ubica esa colonia.

Los opositores refirieron la existencia de problemas de abasto para las pipas que venden agua y el hecho de que el OOSAPAT está permitiendo que llenen en pozos del organismo, por lo cual expusieron su preocupación de que el pozo en disputa sea utilizado con ese fin.

Por lo anterior consideraron que se debe contar con un comité vecinal que sea el encargado de administrar el pozo y la distribución para los colonos, tal como se hace en la mayoría de las juntas auxiliares.

Debido al conflicto aun no se define con certeza cómo se manejará la administración del pozo, aunque el director del OOSAPAT, Julio Castillo, expuso que debe ser regulado y administrado por el organismo para garantizar que se maneje con legalidad y en beneficio de los usuarios.

Consulta: OOSAPAT pide auxilio al ayuntamiento para cubrir su deuda de 70 mdp con Conagua

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Bacterias fueron las causantes de diezmar al ejército de Napoleón

La Jornada -
Reuters París. La retirada de Rusia de Napoleón Bonaparte y la Grande Armée francesa en 1812 fue un cataclismo que marcó el principio del fin...
Ciencia y tecnología

“Momias” de dinosaurio revelan una sorpresa: pezuñas en pies

La Jornada -
Reuters Washington. Dos "momias" fosilizadas del dinosaurio con pico de pato Edmontosaurus, desenterradas por científicos en las tierras baldías de Wyoming, revelan su anatomía externa...

Últimas

Últimas

Relacionadas

SOAPAP se introduce al parque Pavigi para iniciar excavación de pozo, pese a oposición de habitantes

Efraín Núñez -
A través de un fuerte dispositivo de seguridad en el que participó la Guardia Nacional y la Policía Estatal, el Sistema Operador de Agua...

Se le da plazo hasta 2027 a Concesiones para cumplir con saneamiento y calidad en servicio de agua

Efraín Núñez -
Convenio modificatorio entre el gobierno del estado y Concesiones Integrales le da a la empresa como plazo hasta 2027 para cumplir con inversiones, plan...

No están pagando 40% de los usuarios: Jordi Bosch

Efraín Núñez -
Jordi Bosch Bragado y Gustavo Gaytán Alcaraz, directores de Concesiones Integrales y el SOAPAP, respectivamente, reconocieron que 40 por ciento de los más de...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025