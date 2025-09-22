Lunes, septiembre 22, 2025
15 agrupaciones de ambulantes acusan a la 28 de Octubre de invadir sus áreas en el Centro Histórico

Responsabilizan a la Comuna y al gobierno estatal de no mediar en el conflicto, y piden diálogo obligatorio

Patricia Méndez

Agrupaciones de comerciantes informales lideradas por Fuerza 2000 y Antorcha Campesina -que por primera vez se alía a otros grupos de vendedores- acusaron a la Unión de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, de invadir de forma violenta sus espacios de venta en el Centro Histórico, por lo que pidieron la intervención de las autoridades, o de lo contrario, las hicieron responsables de lo que pueda ocurrir. 

Francisco Machorro García, representante del Movimiento Antorchista, señaló que los integrantes de la 28 de Octubre portan machetes y palos para amedrentar e incluso golpear a otros comerciantes que ya acreditaron sus espacios de venta, por lo que propusieron la firma de un acuerdo de civilidad, y así evitarla violencia. 

“Por eso se hace una coalición de todos los líderes del Centro Histórico, para el rechazo de la 28 de Octubre, y decirle al gobierno municipal y del estado que los hacemos responsables de los hechos violentos que sucedan en el Centro”, expuso. 

Durante una conferencia de prensa en la esquina de la avenida 5 de Mayo y la calle 8 Oriente-Poniente, los inconformes señalaron que la Comuna no ha actuado como mediadora y acusaron complicidad o desinterés de las autoridades estatales por no frenar la invasión de la UPVA

Machorro precisó que la confrontación se extiende al Paseo Bravo, la Avenida Juárez, el Hospital de Traumatología y Ortopedia, la Iglesia del Rayito y la CAPU; recordó que aunque la UPVA fue retirada del Estadio Cuauhtémoc, participó durante el reciente concierto de Shakira en la zona.

Federico López Flores, dirigente de Fuerza 2000, reforzó la postura: “No queremos violencia, no queremos disparos, estamos todas las agrupaciones de acuerdo en firmar un convenio por el bien común, por el derecho al trabajo”.

Machorro García detalló que son 15 agrupaciones las que rechazan la invasión, grupos al que por primera ocasión se suma Antorcha Campesina. “Nuestros más de dos mil agremiados han luchado por muchos años para acreditar sus lugares de venta”. Reiteró la exigencia para que el gobierno municipal convoque a mesas de diálogo obligatorias donde la UPVA acepte compromisos de civilidad.

Los integrantes de la 28 de Octubre, sostienen los denunciantes, se han caracterizado por actuar con violencia, como refleja el enfrentamiento en el mercado de Amalucan, en julio de 2023, que culminó en denuncias penales y la judicialización de dos casos.

Ambos líderes recalcaron: venden en el Centro Histórico por necesidad ante la ausencia de empleos bien remunerados, por lo que demandan a las autoridades el respeto al derecho al trabajo y la pronta intervención para evitar mayores conflictos.

Estudiantes de la BUAP rechazan intento de paro alentado por presuntos antorchistas

Martín Hernández Alcántara -
Este mediodía, un grupo de aproximadamente 30 jóvenes que presuntamente pertenecen a la organización Antorcha Campesina, intentaron reactivar la toma de Ciudad Universitaria y...

