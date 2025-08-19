Martes, agosto 19, 2025
Comerciantes informales chocan con trabajadores municipales al tratar de regresar al Centro Histórico

Patricia Méndez

En plena temporada de compras por el regreso a clases, el Centro Histórico de Puebla fue escenario de un enfrentamiento entre vendedores informales y personal municipal la tarde de este martes, a menos de un mes de la puesta en marcha del operativo para remover puestos ambulantes de la zona.

El incidente, que detonó en la calle 3 Norte, entre 8 y 10 Poniente, provocó el cierre momentáneo de comercios y generó alarma entre los transeúntes, luego de que los comerciantes respondieran con violencia al intento de decomiso de su mercancía.

El conflicto se desató cuando empleados de la Dirección de Vía Pública trataron de impedir la instalación de vendedores ambulantes sobre las banquetas, en cumplimiento de la disposición para prohibir la venta informal en la Zona de Monumentos.

Los comerciantes, armados con palos, bancos y cajas, repelieron la acción mediante golpes a los trabajadores municipales para proteger sus productos, lo que agravó el escenario y obligó a la intervención de policías en la zona.

Durante la confrontación, los empleados de Vía Pública huyeron del lugar a bordo de vehículos oficiales, mientras la llegada de elementos de la policía municipal contribuyó a estabilizar la situación y evitar consecuencias mayores. No se reportaron personas detenidas ni lesionados de gravedad, aunque se prevé que la Secretaría General de Gobierno emita una postura oficial al respecto en las próximas horas

Cabe subrayar que el enfrentamiento ocurre en el contexto del operativo, iniciado por el ayuntamiento desde mediados de julio, para evitar la reinstalación de ambulantes en el centro, así como de mesas de diálogo para negociar su reubicación en otras zonas de la ciudad.

Hace unas semanas, la Jornada de Oriente dio a conocer que los vendedores no estaban de acuerdo con dejar las calles del primer cuadro de la ciudad, en contraparte, propusieron permanecer en estas y reducir el número de puestos de venta.

Como parte de las alternativas sugeridas, el municipio organizó una feria escolar en el Paseo Bravo, donde otorgó 60 permisos a ambulantes para la venta de útiles, libros y otros artículos propios de la temporada.

La Avenida Juárez y el Paseo Bravo también representan riesgo de enfrentamientos por los espacios de venta, alerta la 28 de Octubre

Patricia Méndez -
La Avenida Juárez y el Paseo Bravo representan puntos de tensión entre diversas organizaciones de comerciantes informales por una falta de regulación de los...

Chedraui avala transferencia de Paseo Bravo al gobierno estatal por mejoras urbanas

Patricia Méndez -
El alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, expresó su respaldo a la propuesta de que el gobierno estatal asuma la administración del Paseo Bravo,...

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

