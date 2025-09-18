Jueves, septiembre 18, 2025
NoticiasEstado

Confirman asesinato de atliscense integrante de la Guardia Nacional

Omar Eliseo Alonso Padilla, elemento de la Guardia Nacional originario de Atlixco, fue reportado desaparecido el 30 de agosto en Tijuana
Omar Eliseo Alonso Padilla, elemento de la Guardia Nacional originario de Atlixco, fue reportado desaparecido el 30 de agosto en Tijuana
Miguel A. Domínguez

Atlixco. La Fiscalía General de Baja California confirmó que Omar Eliseo Alonso Padilla, de 35 años y originario de este municipio, fue una de las dos víctimas asesinadas cuyas características físicas e indumentaria correspondían con integrantes de la Guardia Nacional reportados como desaparecidos desde el 30 de agosto.

El otro elemento asesinado fue José Luis Villaseca, de 40 años y originario del Estado de México. Ambos hombres desaparecieron tras acudir a un bar de Tijuana cuando se encontraban francos.

El descubrimiento de los cuerpos ocurrió durante un operativo de alto impacto en el que las autoridades aseguraron armas de grueso calibre, drogas y diversos indicios criminales.

Como parte de la acción, las autoridades detuvieron a un sujeto identificado como “El Pantera”, considerado objetivo prioritario por su presunta participación en desaparición forzada de personas y nexos con células delictivas de la región.

Temas

Más noticias

Internacional

EU sanciona a ‘Los Mayos’ y a diputada de Morena por participar en tráfico de drogas

La Jornada -
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Los Mayos, una facción del Cártel de...
Internacional

Tropas israelíes han asesinado a más de 65 mil palestinos

La Jornada -
El número de palestinos muertos en la guerra de Israel contra la población de la franja de Gaza superó 65 mil, informó ayer el...

Últimas

Últimas

Relacionadas

La canasta básica en Puebla ha subido 3.2% en 2025: Anpec

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
En agosto de 2025 el precio de la canasta básica alimentaria en Puebla alcanzó mil 797.50 pesos, frente a los mil 741.50 pesos reportados...

Teresa Reyes dejará la Comisión Nacional de Búsqueda al concluir agosto

La Jornada -
Ciudad de México. Tras un año y 10 meses como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún dejará su...

Padres de los 43 se reunirán el martes con Sheinbaum; exigen avance en pesquisas

La Jornada -
Ciudad de México. En el marco de la marcha global por Ayotzinapa, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 confirmaron una nueva reunión con...

Más noticias

Animales adaptados al frío surgieron hace 2.6 millones de años: estudio

Denise Lucero -
Madrid. Los animales adaptados al frío comenzaron a evolucionar hace 2.6 millones de años, cuando el hielo permanente en los polos se hizo más...

Senado declara constitucional la adscripción de la GN a la Sedena

Denise Lucero -
Ciudad de México. El Senado de la República formuló este domingo la declaratoria de constitucionalidad de la la reforma que adscribe la Guardia Nacional...

Han sido sancionados 15 mil 461 funcionarios del gobierno federal: AMLO

Denise Lucero -
Durante la presente administración la Secretaría de la Función Pública ha sancionado a 15 mil 461 funcionarios del gobierno federal por irregularidades cometidas o...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025