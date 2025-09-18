Confirman asesinato de atliscense integrante de la Guardia Nacional

Atlixco. La Fiscalía General de Baja California confirmó que Omar Eliseo Alonso Padilla, de 35 años y originario de este municipio, fue una de las dos víctimas asesinadas cuyas características físicas e indumentaria correspondían con integrantes de la Guardia Nacional reportados como desaparecidos desde el 30 de agosto.

El otro elemento asesinado fue José Luis Villaseca, de 40 años y originario del Estado de México. Ambos hombres desaparecieron tras acudir a un bar de Tijuana cuando se encontraban francos.

El descubrimiento de los cuerpos ocurrió durante un operativo de alto impacto en el que las autoridades aseguraron armas de grueso calibre, drogas y diversos indicios criminales.

Como parte de la acción, las autoridades detuvieron a un sujeto identificado como “El Pantera”, considerado objetivo prioritario por su presunta participación en desaparición forzada de personas y nexos con células delictivas de la región.