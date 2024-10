Confirma Taddei “suspensión” de elección en PJ; esperan resolución

Lilian Hernández y Fabiola Martínez

Ciudad de México. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, señaló que van a respetar las resoluciones judiciales contra la elección del Poder Judicial y confirmó que el proceso está “suspendido”, pues están a la espera de que se resuelva la situación jurídica.

Derivado de los amparos y de que todavía la sala superior no resuelve la impugnación que el INE presentó para saber si continúa el proceso o no, Taddei comentó que efectivamente la Comisión Especial para esta elección no ha avanzado en los preparativos, por lo que no podemos “tomar una decisión ni en consejo, ni en las áreas para continuar”.

En conferencia de prensa, la presidenta del instituto aclaró que la organización para este proceso inédito “está suspendida”, pues deben “ser cautelosos y no equivocarnos en el camino”.

Sin embargo, reconoció que está pausa sin duda los pondrá en “apuros”, porque al final se están retrasando en actividades que ya deberían hacer en estos momentos, pero sea como sea “los tendremos que resolver”.

Para evitar ambigüedades, la consejera señaló que el estatus en el que se encuentra el INE con relación a la reforma judicial están en una fase de “respeto a las notificaciones que reciban y espera de la resolución del Tribunal Electoral. Si le quieren llamar suspendido, le pueden decir suspendido”, solamente en este tema.