Viernes, octubre 10, 2025
Confirma SSP segundo caso en el año de menor que mata a mujer en Puebla

Ambos adolescentes involucrados tienen 13 años

El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, durante rueda de prensa donde confirmó el segundo caso de violencia juvenil homicida en Puebla.
Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado confirmó un alarmante patrón de violencia juvenil en Puebla, al revelar un segundo caso en medio año en el que un menor de 13 años es responsable del asesinato de una mujer.  

En entrevista, el secretario Francisco Sánchez González informó que este nuevo incidente ocurrió en Chietla y guarda una “similitud” con un caso anterior registrado en el estado, subrayando la preocupación oficial por la recurrencia de estos actos.  

“Hemos tenido dos eventos, recordarán ustedes el del primero de marzo que tuvimos en Lomas de Angelópolis, donde un adolescente de 13 años. Igualmente fue muy parecido a este evento en Chietla”, declaró.  

El funcionario estatal destacó que, en Chietla, un niño de 13 años ingresó a una vivienda y, al verse sorprendido, reaccionó utilizando un arma blanca para herir a una mujer.  

La víctima sufrió lesiones en el brazo y en el pulmón, siendo la herida pulmonar la que finalmente le costó la vida.  

Sánchez González enfatizó la gravedad de la situación al confirmar que este es el “desafortunado segundo caso que tenemos en el año” y que es “muy similar” al anterior, ocurrido el 1 de marzo.  Ambos incidentes involucran a niños de 13 años. 

Ante este escenario, señaló la necesidad urgente de reforzar el área de Prevención del Delito.  

“La lesionó en el brazo y en el pulmón, eso fue lo que le costó la vida. Tenemos que reforzar el área de Prevención del Delito en nosotros, tiene que tener una vinculación con los centros educativos, tenemos que llegar a ellos, hacer talleres”, dijo.  

El titular de la SSP expuso que la estrategia se centrará en crear una vinculación directa con los centros educativos para impartir talleres y lograr una interacción efectiva con los estudiantes y la sociedad. 

También reconoció el papel de los cambios sociales y tecnológicos en esta problemática, mencionando que la “tecnología, los juegos” y otro tipo de situaciones que antes no se presentaban, ahora afectan a los jóvenes.

Hizo un llamado a la sociedad para que la educación y los valores se sigan inculcando en casa y se refuercen en las escuelas. 

Finalmente, Sánchez González insistió en la importancia de “concientizar a la sociedad” para que vigilen a “sus niños, a nuestros jóvenes”, ante la delicada situación que se presenta.

“A nosotros nos educaron de una manera diferente, ahora los tiempos han cambiado, pero lo que no puede cambiar es precisamente que en casa se inculquen los valores, la educación a los hijos y, obviamente, reforzar esto en los planteles educativos”, concluyó. 

