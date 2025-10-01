Miércoles, octubre 1, 2025
Confirma gobierno convenio modificatorio con Agua de Puebla; llevamos un cumplimiento de 90%

Habrá un proyecto multianual por 5 mil mdp con la concesionaria

Yadira Llaven Anzures

El gobierno del estado de Puebla confirmó este martes que desde hace meses se firmó un acuerdo modificatorio con la empresa Concesiones Integrales SA de CV o Agua de Puebla, y que incluso llevan un cumplimiento de 90 por cientode los nuevos términos planteados.

El avance fue dado a conocer este martes en rueda de prensa por José Luis García Parra, coordinador del Gabinete estatal. García Parra, quien señaló que el seguimiento y monitoreo de los compromisos es constante.

Ante la falta de información sobre lo acordado y sus alcances, el funcionario estatal anunció que el próximo 15 de octubre se dará a conocer un informe de las modificaciones al contrato con la concesionaria.

En esa fecha, dijo que el titular del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), Gustavo Gaytán, comparecerá ante el Congreso del estado para rendir un informe pormenorizado.

Precisó que la presentación, que tendrá lugar ante la Comisión de Hacienda presidida por la diputada Guadalupe Vargas, detallará los alcances, los compromisos y la evaluación de los indicadores establecidos en el nuevo convenio.

“A los medios de comunicación les quiero sugerir, por el detalle que interesa de los nuevos términos que se abordaron, se está preparando una presentación y evaluación de todos estos acuerdos, de los indicadores y se va a presentar el día 15 de Octubre”, anticipó.

Además, García Parra aseguró que el gobierno busca transparentar el desempeño de la concesionaria y asegurar el cumplimiento de las condiciones que buscan mejorar el servicio para los poblanos.

Habrá un proyecto multianual de 5 mil mdp con la concesionaria

Hace un par de semanas, el coordinador de Gabinete anticipó que se plantea un proyecto multianual de 5 mil millones de pesos con Agua de Puebla para resolver el problema de la escasez del recurso hídrico en Puebla y la zona metropolitana.

Esa ocasión, precisó que será una inversión en los cinco años restantes del gobierno armentista.

“Vamos a requerir que el gobierno estatal, los municipios, Agua de Puebla y la Conagua nos ayuden a invertir en este proyecto para garantizar el suministro de agua”, declaró.

El funcionario estatal dijo que el gobernador Alejandro Armenta está comprometido para que la concesionaria cumpla y la población cuente con agua en sus hogares.

Finalmente, puntualizó que el próximo año se destinará 300 millones de pesos para obras de tratamiento y acciones prioritarias en la capital y la zona conurbada, donde se concentra la mayor parte de la problemática.

Por lo tanto, el SOAPAP se alista para comparecer ante el Congreso del Estado, encuentro en el que se dará seguimiento al convenio y al estado actual de la infraestructura hidráulica.

