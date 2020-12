Confirma Barbosa investigaciones a Gali y dice que a éste no le valdrá la impunidad de que se jacta

El ex gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad está bajo investigación por actos de corrupción, confirmó esta mañana el mandatario estatal actual, Luis Miguel Barbosa Huerta.

El titular del Poder Ejecutivo poblano dijo esta mañana, en una conferencia de prensa virtual, que Gali y quien fue su secretario de Infraestructura, Xabier Albizuri Morret, se jactan de tener impunidad ante las indagatorias por actos de corrupción que se les siguen, pues presumen tener influencias en la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), reveló

No obstante, Barbosa expresó que las causas que se siguen contra ambos ex servidores públicos no se remedian con relaciones, pues se trata de procesos legales:

“Respecto a las investigaciones, hay unos que piensan que no les va a pasar nada porque dicen, tienen contactos en la fiscalía y en el tribunal, eso lo dice el ex gobernador Tony Gali y un tal Albizuri: no, no se trata de tener amigos, se trata de tener carpetas que queden integradas”, aseveró el mandatario.