Martes, septiembre 30, 2025
NoticiasEstado

Confirma gobierno convenio modificatorio con Agua de Puebla; llevamos un cumplimiento del 90%

José Luis García Parra, coordinador del gabinete estatal, durante la rueda de prensa donde confirmó los avances del acuerdo con Agua de Puebla.
José Luis García Parra, coordinador del gabinete estatal, durante la rueda de prensa donde confirmó los avances del acuerdo con Agua de Puebla. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

El gobierno del estado de Puebla confirmó este martes que desde hace meses se firmó un acuerdo modificatorio con la empresa Concesiones Integrales SA de CV o Agua de Puebla, y que incluso llevan un cumplimiento del 90 por ciento de los nuevos términos.

El avance fue dado a conocer este martes en rueda de prensa por José Luis García Parra, coordinador del gabinete estatal. García Parra, quien señaló que el seguimiento y monitoreo de los compromisos es constante.

Ante la falta de información sobre lo acordado y sus alcances, el funcionario estatal anunció que el próximo 15 de octubre se dará a conocer un informe de las modificaciones al contrato con la concesionaria.

En esa fecha, dijo que el titular del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), Gustavo Gaytán, comparecerá ante el Congreso del Estado para rendir un informe pormenorizado.

La presentación, que tendrá lugar ante la Comisión de Hacienda presidida por la diputada Guadalupe Vargas, detallará los alcances, los compromisos y la evaluación de los indicadores establecidos en el nuevo convenio.

Afirmó que el gobierno busca transparentar el desempeño de la concesionaria y asegurar el cumplimiento de las condiciones que buscan mejorar el servicio para los poblanos.

