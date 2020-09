Confía Myriam Arabian que el TEPJF si le otorgará el registro a México Libre

La coordinadora estatal de la organización México Libre, Myriam Arabian Couttolenc, rechazó anomalías en el financiamiento privado que la asociación destinó a la búsqueda del registro como partido político nacional, por lo que confió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) otorgará ese reconocimiento.

Dijo que en Puebla, México Libre cuenta con nueve mil seguidores, de los cuales siete mil son militantes y dos mil simpatizantes que esperan un fallo a favor del TEPJF para participar en las elecciones intermedias de 2021 en las que se renovarán la Cámara de Diputados, el Congreso local y las 217 presidencias municipales del estado.

El Instituto Nacional Electoral (INE) negó el registro a la organización que encabezan Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala Gómez del Campo, debido a que no fue debidamente identificado el origen de 8.18 por ciento del financiamiento privado que recibió, cuando el Consejo General de ese organismo estableció un tope de 5 por ciento.

En conferencia de medios, Myriam Arabian calificó de atropello la resolución del INE, además de que la consideró injusta e ilegal porque ir en contra de los principios de certeza jurídica, seguridad y debido proceso.

“Esta resolución representa un fuerte agravio a los nueve mil poblanos y más de 250 mil mexicanos que conformamos México Libre; además de ser un atropello a cientos de voluntarios que han dedicado gran parte de su tiempo y sobretodo trabajo desde la organización de las 9 asambleas y afiliatones que se hicieron a nivel estatal para construir la oposición que el país necesita”, enfatizó.

La ex diputada federal del PAN y ex funcionaria del gobierno federal calderonista explicó que la batalla jurídica por la búsqueda del registro comprende quejas contra el INE que no han sido atendidas, así como un juicio ante el TEPJF que resolverá de fondo el asunto.

La única organización que consiguió el registro como instituto político nacional fue el Partido Encuentro Solidario (PES), antes Encuentro Social, el cual cuenta con un padrón de 25 mil militantes en Puebla.

El domingo pasado, el dirigente estatal del PES, José Momox Sánchez, dio a conocer en conferencia de medios que trabaja para fortalecer la estructura con la que Encuentro Solidario se presentará en la elección de 2021, por lo que busca sumar a su causa a los diputados locales y munícipes que se encuentran en el cargo bajo las siglas de Encuentro Social.