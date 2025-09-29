Lunes, septiembre 29, 2025
Confederación de Mexicanos en el Extranjero promoverá candidatos que impulsen reforma al 27 constitucional

Migrantes se unen por representación política y justicia agraria

José Plácido Jiménez Amigón, dirigente de la Confederación Internacional de Mexicanos en el Extranjero, durante entrevista.
José Plácido Jiménez Amigón, dirigente de la Confederación Internacional de Mexicanos en el Extranjero, durante entrevista.
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La Confederación Internacional de Mexicanos en el Extranjero confirmó que impulsará la creación de una asamblea nacional y un congreso nacional de campesinos, indígenas, afromexicanos y migrantes, con el objetivo específico de postular candidatos propios a diputaciones y senadurías para lograr la reforma al artículo 27 constitucional, que permita combatir la carestía y revertir el abandono histórico del campo mexicano.

José Plácido Jiménez Amigón, dirigente de la agrupación migrante, declaró a La Jornada de Oriente que la iniciativa busca instaurar “una representación real que legisle para transformar el campo”.

Afirmó que el congreso nacional será un espacio para integrar propuestas y perfiles de quienes conocen en carne propia las carencias que enfrentan las regiones productivas del país.

Recordó que, tras la reforma de 1992 al artículo 27, el ejido dejó de ser protegido por el Estado, lo cual desencadenó el descontrol de las tierras y el debilitamiento del tejido social rural.

Señaló que esa problemática se agudizó por la desaparición de garantías agrarias y la falta de acceso a insumos, tecnología y recursos financieros para los pequeños productores.

Manifestó que ahora se debe garantizar que las propuestas rurales lleguen al pleno de la Cámara de Diputados y al Senado, concentrándose en la defensa del ejido como figura esencial de soberanía y bienestar social.

“Que las candidaturas sean realmente del campo, no de funcionarios ni de políticos ajenos a la realidad rural”, externó.

Según su perspectiva, los campesinos nunca han tenido una oportunidad real para definir las políticas que afectan su vida, por lo que urge un nuevo enfoque legislativo emanado de sus propias filas.

Sostuvo que el regreso al espíritu original de la Constitución es necesario para restablecer la justicia agraria, puesto que la crisis del campo es consecuencia directa de decisiones políticas “tomadas desde las cúpulas”.

El líder denunció la privatización de tierras comunales, la marginación en el reparto presupuestal y el incumplimiento de obligaciones del Estado, como la devolución del 10 por ciento correspondiente a los exbraceros.

El plan contempla articular redes sociales y alianzas internacionales para difundir el movimiento y sumar apoyos de comunidades mexicanas fuera del país, detalló José Plácido Jiménez.

Además se pretende construir una convocatoria sólida, extensiva a migrantes en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Europa, para fortalecer los esfuerzos de rescate agrario y vinculación política.

La apuesta es por una transformación que surja desde la base, articulada por quienes viven y conocen el campo mexicano.

Bajo el lema de “la tierra para quien la trabaja”, el movimiento busca saldar una deuda histórica y acabar con la desigualdad y el rezago de las comunidades rurales que enfrentan la crisis prolongada del sector agrícola.

Jiménez Amigón precisó que la migración masiva no es decisión libre, sino imposición de las circunstancias: “Si hablo de los migrantes es porque nos vamos a Estados Unidos no por tener dinero para la siembra, sino por hambre. Porque no tenemos cómo producir en nuestras tierras”.

En suma, la iniciativa confía en que únicamente con diputados y senadores campesinos, indígenas, afromexicanos y migrantes será posible aprobar la reforma al artículo 27 constitucional, modificar de raíz el destino rural del país y construir una política agraria incluyente, justa y capaz de devolver esperanza al campo mexicano.

