Hay conductores quitan placas a sus vehículos para no pagar parquímetros, denuncia Eduardo Rivera

El edil capitalino Eduardo Rivera Pérez justificó la aplicación a partir del próximo lunes de inmovilizadores de automóviles o arañas, debido a que había “vivales” que le quitaban las placas a sus vehículos con la finalidad de no pagar la tarifa establecida por estacionarse en la vía pública en la zona del centro histórico.

En conferencia de medios, el munícipe afirmó que la medida responde a que la autoridad no se dejará sorprender por estas personas, que además incurren en un delito federal por retirar las placas sin el mandato de alguna autoridad.

Sostuvo que otra situación que se pretende frenar es la presencia de vendedores ambulantes que comercializan sus producto en las cajuela de sus vehículos, usando un cajón de los parquimetros.

“Lo que nos falta en Puebla es orden y respetar la norma. Lo que sucede en el centro histórico es que llegaban vivales y les quitaban sus placas a su vehículo y campantemente decían yo me estaciono y me quedo todo el día, el gobierno no puede dejarse sorprender”, acotó.

Subrayó que aunque la fracción de regidores de Morena ha cuestionado el sistema de parquímetros como uno recaudatorio, en las modificaciones que aplicarán desde la próxima semana no se contempló el incremento de la tarifa.

Manifestó que la aplicación del programa de parquímetros había sido un objetivo de otras administraciones, sin embargo la suya es la que logró materializarla, además de otras medidas como el reordenamiento del comercio informal en el Centro Histórico.