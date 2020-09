Conductores de Didi piden que la empresa reduzca comisiones y pague el 50% de los impuestos que se generan

Conductores de Didi se manifestaron este día en la ciudad de Puebla y luego se trasladaron a la caseta de Amozoc, la cual tomaron, como una forma de exigir que esa empresa y todas las que operan en México de taxis ejecutivos, reduzcan las comisiones de las tarifas y que además paguen cuando menos la mitad de los impuestos.

Alrededor de 200 conductores de concentraron inicialmente frente al Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH) y posteriormente se trasladaron las oficinas de la trasnacional ubicadas en el Paseo de San Francisco.

Los asociados también pidieron que las empresas absorban el 50 por ciento de los impuestos, a fin de que no sean ellos quienes paguen todo.

Uno de los conductores mencionó que no se oponen a hacer sus contribuciones, pero consideran que las plataformas deberían aumentar las suyas para que sea más justo.

“Las aplicaciones no están reguladas, cada aplicación cobra lo que considera que se debe de cobrar, una. Dos, todas las aplicaciones nos están cobrando los impuestos a nosotros, no estamos nosotros negándonos a pagar impuestos, es una obligación de cada ciudadano pagar el impuesto, el problema es que las empresas no están pagando los impuestos ellas, nos los están dejando a todos nosotros”.

Comentó que últimamente no les es tan redituable trabajar en plataformas como Uber, Didi o Cabify, ya que llegan a realizar viajes de 25 pesos, de los cuales solo ganan 12 o 13.

Cabe mencionar que al no obtener una respuesta satisfactoria de Didi, los inconformes se trasladaron a la autopista Puebla-Veracruz, donde tomaron la caseta.