Conductor de transporte público impide asalto en el Centro Histórico y es herido de bala

El conductor de un camión de la ruta de transporte público Bulevar-CU, identificado como José Daniel, recibió un disparo en el abdomen la mañana de este jueves al intentar impedir un asalto sobre la 7 Norte, entre las calles 14 y 16 Poniente, en el centro de la capital poblana.

De acuerdo con el reporte médico, se encuentra estable y bajo atención hospitalaria. Según narró el propio conductor a los policías municipales que atendieron el llamado de emergencia, dos hombres armados abordaron el autobús en las calles referidas y de inmediato amenazaron a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias.

En ese momento, el chofer de 37 años se interpuso y, durante el forcejeo, recibió un disparo. Los dos agresores descendieron del camión en la misma intersección y huyeron con rumbo desconocido.

De acuerdo con versiones de los pasajeros, ninguno alcanzó a ser víctima de robo, ya que el conductor intervino justo cuando los delincuentes comenzaban a encañonarlos.

Tras el ataque, los usuarios del transporte solicitaron auxilio y al lugar acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, junto con paramédicos que brindaron atención al chofer y lograron estabilizarlo.

Posteriormente, el propio conductor se trasladó a un hospital por sus medios y, antes de hacerlo, aseguró a los policías municipales que presentaría la denuncia correspondiente.

Los socorristas confirmaron que no hubo más personas lesionadas, mientras que los policías municipales implementaron un operativo de búsqueda para ubicar a los presuntos responsables, aunque hasta el momento no se ha reportado su captura.

De manera oficial, la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) informó que de enero a agosto de 2025 se han registrado al menos mil 157 robos a transporte público, de los cuales 382 fueron cometidos con violencia.

Esto significa que el 36 por ciento de los asaltos a transporte colectivo implicaron el uso de armas de fuego o blancas, lo que equivale a un promedio de un asalto violento por día en la entidad.

La cifra contrasta con la registrada en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 269 asaltos con violencia en el transporte público, lo que representa un incremento de 113 denuncias, equivalente a un aumento del 40 por ciento.

