Ssa investigará condiciones laborales de terapeutas de medicina tradicional de Ayotoxco

Después de hacer pública su precaria situación laboral, terapeutas del Módulo de Medicina Tradicional de Ayotoxco de Guerrero fueron recibidas ayer por el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, quien se comprometió a investigar las condiciones en las que trabajan y mejorarlas, confirmó Leticia Reyes Juárez, integrante de la Red de Organizaciones por los Derechos Humanos de las Mujeres Campesinas e Indígenas de la Sierra Norte de Puebla.

El encuentro, de alrededor de una hora, se desarrolló en el edificio de El Portalillo, en la ciudad de Puebla. Ahí, las afectadas y la activista expusieron al funcionario su inconformidad con la forma en que Alicia Barrales, coordinadora estatal del Programa de Medicina Tradicional, se ha conducido hacia quienes laboran el citado módulo.

“Investigación realmente de fondo porque es bien necesario, porque lo que digan los coordinadores es una cosa, pero lo que los terapeutas nos digan es otra… Ellos empiezan a hacer investigación, vamos a estar muy al pendiente y esperemos que los resultados sean positivos”, comentó la defensora en entrevista.

Asimismo, solicitaron que se aumente el pago por cada atención que brindan, ya que solo es de 50 pesos, además de que hay a quienes les asignan solo un día de la semana, lo que merma sus ingresos e incide en su calidad de vida.

Por ejemplo, Justina Esteban Morales, quien tiene experiencia de 50 años como huesera, recibió su última remuneración trimestral solo por mil 500 pesos, cantidad que declaró es insuficiente para cubrir todas sus necesidades.

Con una edad avanzada y problemas de salud, abundó que recibe ayuda de su hija, quien labora en una maquiladora. Pero aun así, vive una situación difícil puesto que después de que la operaron de la vesícula, no quedó bien y recurrentemente tiene que viajar a la capital poblana y a la Ciudad de México para que le realicen estudios.

“Que nos aumenten porque ya no nos alcanza con 50 pesos, a veces ya no tenemos mucho paciente, poco, y ya que ve que nos llega recurso poquito, nada más me dieron un día de trabajo, bonito cuando tenía yo tres días de la semana… quién sabe si van a aumentar, todavía no sabemos si sí o no”.

Por su parte, Lourdes González Nochebuena, quien también es huesera desde hace siete años, consideró que además del incremento en el pago, se debería retomar la entrega de despensas a las terapeutas y aumentarles los días en que atienden pacientes.

Ella acude tres veces por semana, pero en ocasiones solo le ha tocado asistir uno; el pago máximo que ha recibido en un trimestre ha sido de 3 mil 500 pesos.

Leticia Reyes comentó que pugnarán porque se hagan jornadas de atención de las terapeutas en las comunidades de Ayotoxco, a fin de acercarlas a los pacientes y de que sus ingresos aumenten.

Por otra parte, sobre el caso de acoso sexual ocurrido en el referido Módulo de Medicina Tradicional, donde un trabajador (que ahora ya no labora desde enero pasado en el hospital de Ayotoxco) intentó besar por la fuerza a dos terapeutas, refirió que las agraviadas optaron por cerrar ese caso.

Expuso que pesar de que ellas fueron las víctimas, se sentían culpables de que su coordinadora, Verónica Vázquez Escobar, por defenderlas, estuvo a punto de ser removida; ayer, el secretario les confirmó que se mantendrá en el cargo.

La integrante de la Red de Organizaciones por los Derechos Humanos de las Mujeres Campesinas e Indígenas de la Sierra Norte de Puebla lamentó que no haya habido una sanción al acosador, pero al mismo tiempo resaltó que se debe valorar que las agraviadas hayan levantado la voz porque es muy difícil que tanto ellas como cualquier otra persona que labora en instituciones públicas de salud lo hagan.

“Estos temas se viven en todos lados. Muchas veces me ha tocado escuchar decir: es que voy a perder mi trabajo, no me van a hacer caso y efectivamente, no les hacen caso. Qué mejor prueba, ¿por qué estamos aquí el día de hoy? porque no son atendidos los casos y, sin embargo, quien se atreve a atenderlos recibe tantas injusticias, como la que recibió la coordinadora (Verónica Vázquez)”,.

Finalmente, informó que un compromiso de José Antonio Martínez fue que visitará el Módulo de Medicina Tradicional en Ayotoxco, para conocer de primera mano las necesidades.