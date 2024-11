Condicionarán a vendedores ambulantes para permanecer en la vía pública

Aspectos como el tipo de productos, los horarios, los lugares y fechas, tomará en cuenta el gobierno de la ciudad de Puebla para reordenar a los comerciantes informales, los cuales, en el futuro, podrían ser reubicados en casonas del Centro Histórico.

Así lo señaló Francisco Rodríguez Álvarez, secretario de Gobernación municipal, quien aseguró que también se trabaja en un plan para regular la presencia de sexoservidoras y protegerlas pues estas han externado preocupación por su seguridad.

En entrevista, el funcionario municipal explicó que, por ejemplo, se condicionará a las organizaciones de vendedores ambulantes para que reduzcan el número de sus miembros en las calles a cambio de darles permiso para permanecer en la vía pública.

De igual manera, se pedirá a los comerciantes informales que no vendan cualquier tipo de producto sino que estos obedezcan a las temporadas comerciales, asimismo, dijo que se regularán los horarios, por ejemplo, no creyó conveniente que se vendan tamales a las 2 de la tarde, además de las zonas para que no invadan áreas peatonales o arroyos vehiculares.

“No entiendo, con todo respeto, qué hace alguien vendiendo tamales a las dos de la tarde (…)”, comentó.

En ese sentido, dijo que inició pláticas con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para revisar qué posibilidad hay de ocupar casonas abandonadas del Centro Histórico para reubicar a los comerciantes informales.

Indicó que otro punto de su plan es diálogo con los comerciantes formales pues muchos de ellos tienen mostradores en la vía pública

Se busca garantizar la seguridad de las trabajadoras sexuales

En ese contexto, dijo que en cuanto a las sexoservidoras se busca garantizar que puedan ejercer su labor con medidas de seguridad, pues en pláticas que se han tenido con las mismas estas han externado que no laboran con libertad y que se enfrentan a situaciones inseguras.

“Ellas hablan de inseguridad, y a la realidad a la que se enfrentan, se trata de reconocerlas y junto con ellas encontrar una opción para las mismas”, dijo.

Puntualizó que hay una propuesta para que estas presten sus servicios en “zonas internas” pero el diálogo continuará en las próximas semanas.