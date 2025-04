Condena unánime de jefes de Estado a las políticas de Trump

Tegucigalpa. Las medidas arancelarias y las deportaciones masivas ejecutadas en las primeras semanas de gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, marcaron ayer los debates de la novena Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), donde la mayoría de los mandatarios coincidió en la necesidad de preservar la unidad de la región para hacer frente a las tensiones mundiales. No podemos seguir caminando separados cuando el mundo se reorganiza sin nosotros, afirmó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, al inaugurar el encuentro.

En sus intervenciones, los mandatarios condenaron a Estados Unidos por su unilateralismo y sus agresivas políticas de migración, comercio internacional, lucha contra el narcotráfico y su ahora nula estrategia contra el cambio climático.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, quien asumió la presidencia pro tempore de la Celac, repudió la criminalización de los migrantes latinoamericanos por la administración Trump, y rechazó la expulsión de más de 200 indocumentados a El Salvador, donde fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, megacárcel de máxima seguridad cuestionada por la Organización de Naciones Unidas por no respetar los derechos humanos.

“Lo que critico es que no puede llegar ningún migrante a El Salvador como criminal”, expresó Petro, y alertó que los indocumentados son tratados como delincuentes sin que se consideren las causas profundas de su éxodo.

“A mí me sorprendió que me insultaron por decir que los migrantes no son criminales”.